Quién es Benjamín Cremaschi, la promesa de Inter Miami que pasó por la Selección Sub 20 de Argentina y cumplirá el sueño de jugar con Messi

Nacido en Miami, Benjamín Cremaschi es una de las promesas de Inter y deberá optar si juega para la selección de Argentina o Estados Unidos en un futuro (Foto: USA Today)

A la espera del debut oficial de Lionel Messi en el Inter Miami este viernes ante el Cruz Azul por la Leagues Cup, en el estado de la Florida se vive una jornada especial desbordante de expectativas por ver unos minutos al astro en un equipo que estará en manos del Tata Martino y que no atraviesa un auspisioso presente desde lo futbolístico en la MLS, donde está último en la Conferencia Este. Dentro de los talentos del plantel, que seguramente vivirá una profunda reconstrucción, está la gran promesa del cuadro rosa: Benjamín Cremaschi.

Nacido en la ciudad de Miami el 2 de marzo de 2005, el joven de 18 años es hijo de Pablo Cremaschi, un ex jugador de Los Pumas entre 1992 y 1995 y de Jimena Lara. Además, dos de sus tres hermanos también nacieron en Argentina y la doble nacionalidad es una realidad dentro de la familia. Es más, el mediocampista recibió el llamado de Javier Mascherano en diciembre pasado para representar a la Albiceleste pero no pasó el recorte final del Jefecito. Con constantes viajes al territorio nacional, ahora tendrá la influencia de Messi para elegir la camiseta celeste y blanca sobre la del combinado norteamericano.

En noviembre de 2022, Benjamín firmó su primer contrato profesional luego de liderar al equipo Sub 17 del club, que es dirigido por Federico Higuaín, en la conquista de la Generation Cup y de ser incluido en el equipo MLS Next All-Star. Al mismo tiempo, se destacó con las selecciones juveniles de Estados Unidos. Durante la mayor parte de 2022, estuvo con la Sub 19 y, a finales de año, fue invitado a jugar con la Sub 20 en forma de sparring para ayudar a la mayor con la preparación antes de la Copa del Mundo.

Pablo Cremaschi (derecha) junto a Federico Méndez en la gira de 1992 de Los Pumas donde debutó

El jugador recibió ofertas de varios clubes para avanzar en su carrera pero confió en el proceso del Inter Miami y se quedó. “Tuve oportunidades de ir a otros sitios, pero nada me convenció. No quería dejar mi ciudad. Sinceramente, es un honor poder representar al club. Estoy muy feliz por mi camino, pasar por la academia y vivir estas experiencias. Es algo que de niño esperaba y finalmente llegó”, explicó a la hora de estampar la firma que lo une hasta fines de 2025.

A principios de marzo Cremaschi apareció por primera vez en la máxima categoría durante una derrota por 1-0 ante el New York City. Ante el duro momento que atraviesa el club en el torneo, se ganó la titularidad a base de buenos rendimientos y acumula un total de 687 minutos dentro del campo de juego en 12 partidos, de los cuales en ocho fue titular.

Benjamín vivió toda su vida en Miami pero sus padres son de la ciudad de Mendoza. Creció en el sur de Florida inmerso en la cultura argentina y el español es su primera lengua. De pequeño volvía a Argentina dos veces al año para visitar a su familia y seguir absorbiendo la cultura albiceleste. Durante su estancia el territorio nacional en diciembre, fue testigo de las celebraciones de la gente por la consagración en el Mundial Qatar 2022.

Ahora Cremaschi está a las puertas de tomar una importante decisión al principio de su carrera: tanto Argentina como Estados Unidos siguen interesados en su talento. En primera instancia prefirió tomarse su tiempo para inclinarse por una camiseta. Benja sigue en contacto regular con ambas federaciones, pero está claro que, para que pueda ser convocado en el futuro con cualquiera de los dos países, por no hablar de tomar una decisión, todo empezará por triunfar en el Inter Miami. Y jugar con Lionel Messi es el primer paso en esa dirección.

Titular en el equipo, su característica box-to-box lo vuelve un jugador codiciado en el mercado (Foto: USA Today)

