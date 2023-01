Quiénes son las 4 jóvenes joyas a las que River Plate blindará con cláusulas millonarias

Ulises Giménez, Axel Encinas, Claudio Echeverri y Jonás Luna, las cuatro promesas que blindará River Plate

River Plate cuenta con una de las canteras más prolíficas del país y un claro ejemplo es lo que se vio en el Mundial de Qatar 2022, donde varios de los jóvenes surgidos de las divisiones inferiores del Millonario tuvieron un papel protagónico en la selección argentina para obtener la tercera estrella de su historia. Los casos más resonantes fueron los de Julián Álvarez (Manchester City) y Enzo Fernández (brilla en Benfica y los principales clubes de Europa se pelean por contratarlo).

La dirigencia del club de Núñez piensa a futuro y por esta razón tiene previsto para este lunes 2 de enero firmar un vínculo con cuatro de sus jóvenes joyas y blindarlas por montos cercanos a los 20 millones de dólares. Para tres de estos futbolistas será su primer contrato profesional, mientras que para otro será una renovación. Se trata de Ulises Giménez (marcador central, 17 años), Jonás Luna (mediocampista derecho, 17), Claudio Echeverri (volante ofensivo, 17) y Axel Encinas (mediapunta, 18).

ULISES GIMÉNEZ:

Ulises Giménez, el marcador central que encandiló a Martín Demichelis

El caso más resonante por estas horas es el de Ulises Giménez, quien el primero de enero cumplió 17 años. El joven marcador central sorprendió a Martín Demichelis tras la vuelta de los trabajos en San Luis y en caso de llegar con los trámites de la visa tiene en mente subirlo al avión para llevarlo a Estados Unidos para realizar la pretemporada con el plantel profesional.

El Chino, como es conocido dentro de los pasillos del Monumental, nació en José C. Paz y comenzó el año en la Séptima División, para luego dar el salto a la Reserva, donde disputó 13 partidos oficiales y hasta marcó un tanto contra Racing.

El defensor, que formó parte de las convocatorias habituales de la Selección Argentina Sub 17 (portó la cinta de capitán), viene de una familia futbolera. Su abuelo, Hugo, jugó en Deportivo Español. Su papá, Adrián, en Ferro; y su tío atajó en Fénix.

JONÁS LUNA:

Jonás Luna se desempeña como mediocampista por derecha

El mediocampista derecho de 17 años es otro de los que estampará su rúbrica con el Millonario tras destacarse en Divisiones Inferiores y asentarse en la categoría Reserva (disputó 10 partidos e integra la nómina de la pretemporada elaborada por Marcelo Pichi Escudero).

El santiagueño (nació el 10 de mayo de 2005 en el barrio 8 de Abril), inició su camino en el fútbol en la escuelita de Raúl Pinto. Luego pasó por Vinalar Fútbol Club (la manejan su padre -Eduardo Luna- y Rodrigo Torres), el Club Mitre y Sarmiento de La Banda. En 2015 pegó el salto y desembarcó en Núñez tras destacarse en una prueba realizada en el El Potrerito.

“Soy un jugador habilidoso en el 1 contra 1. Soy rápido y desbordo. Puedo sacar una jugada que no la veías en dos segundos. Puedo desbordar y tirar un centro atrás o ayudar a mis compañeros”, se describió el joven durante una entrevista con La Máquina River.

CLAUDIO ECHEVERRI:

El Diablito Echeverri es una de las principales promesas de River Plate

Desde hace varios años un nombre suena con fuerza en el Mundo River luego de una jornada de las Divisiones Inferiores. Se trata de Claudio Echeverri, nacido el 2 de enero de 2006 (17 años) en Resistencia, Chaco. El joven, cuya posición natural es la de enganche, aunque puede desempeñarse unos metros más arriba, es una de las principales joyas del Millonario y es un habitué en las convocatorias de las selecciones argentinas.

El Diablito, como es conocido por todos en el club, pasó de patear una pelota en las canchas de tierra en su ciudad natal a vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes del país. Llegó a Núñez en 2017 proveniente de Deportivo Luján, y en menos de un semestre se convirtió en viral por sus goles a los equipos más poderosos de Europa durante un torneo disputado en Italia.

“Como persona es un chico extraordinario. Siempre ubicado, respetuoso, con predisposición para aprender y muy buen compañero. Esto lo destaco, ya que no es fácil manejarse cuando desde tan chico se lo señala como un jugador diferente o un pichón de crack. Claudio tiene los pies sobre la tierra y sabe muy bien que debe seguir aprendiendo mucho, para poder evolucionar y llegar a primera. Se desempeña en gran forma en la posición de enganche o media punta. Tiene una técnica por encima de la media. Es gambeteador, tiene gol y asiste a los compañeros. Un jugador muy completo. Por último, su mayor virtud: una inteligencia y comprensión del juego muy desarrollada. Ve la jugada un segundo antes que el resto de los chicos, y se apoya en su excelente técnica para ejecutar lo que su cerebro ya percibió y decidió con la velocidad de un jugador adulto. Es un jugador para seguir de cerca en los próximos años, que da placer verlo jugar. Todos tenemos depositada mucha ilusión”, le explicó a Infobae Pablo Fernández, entrenador de las divisiones inferiores del Millonario.

El joven, que lleva 4 partidos en Reserva y marcó un gol, firmará contrato con River Plate hasta diciembre de 2025 y tendrá una cláusula de 20 millones de dólares.

AXEL ENCINAS:

Axel Encinas renovará su contrato con River Plate

El habilidoso mediocampista ofensivo o mediapunta de la Reserva es un caso diferente a los anteriores, ya que los dirigentes llegaron a un acuerdo con el entorno del joven del barrio San Jorge, de Don Torcuato, para renovar su contrato, el cual firmaron en junio de 2020 hasta mediados del 2023 con una cláusula de salida de 20 millones de dólares

El joven de 18 años, con buen paso en las selecciones juveniles de Argentina, comenzó a llamar la atención dentro del mundo del fútbol tras ser el MVP de la Premier League Sub 16 celebrada en Londres 2019, certamen en el que participaron clubes como Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham y Palmeiras. También supo entrenar en algunas ocasiones en Primera bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo.

“Soy un jugador habilidoso, al que le gusta jugar por todo el frente de la cancha y meter asistencias a los delanteros. Ahora le estoy agregando a mi juego más llegada al área y por eso convierto más goles. Me gusta ser conductor y ganar en el uno contra uno”, se describió en diálogo con el sitio oficial del club.

En los pasillos del Monumental se rumoreaba que Encinas era uno de los apuntados por el Muñeco a subir con el primer equipo en el corto plazo. “En una práctica de fútbol jugué para la Primera. Gallardo me dijo que no vaya tanto a pedir la pelota, que ocupe los espacios y tire diagonales, que tenga paciencia, que ya me iba a llegar. En ese momento del entrenamiento, estaba muy cansado y corría para todos lados. Con esa indicación, al ratito empecé a entrar en contacto seguido con la pelota y a tener aire para correr”, rememoró Axel.

