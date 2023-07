“Nada, todo pelota”: un compañero del Cuti Romero mostró la marca que le dejó en el entrenamiento del Tottenham

Reguilón muestra la herida que le dejó el Cuti Romero

Después de sus merecidas vacaciones, Cristian Romero retomó los trabajos con su club y se reencontró con sus compañeros del Tottenham inglés. A la par de su compatriota Giovani Lo Celso, se puso bajo las órdenes del entrenador Ange Postecoglou pensando en la preparación para la próxima temporada que se avecina. Al parecer, Cuti no perdió las mañas y ya “atendió” de entrada a uno de los jugadores de los Spurs.

A través de un video que publicó en sus historias de Instagram, el español Sergio Reguilón se enfocó la tibia izquierda ensangrentada producto de un corte luego del último entrenamiento y enseguida capturó con su lente al argentino, que pasó con un tono ácido, vio la situación y se quitó responsabilidad por la entrada de forma jocosa: “Nada, nada, nada, todo pelota”.

Casi al unísono, el ex defensor del Real Madrid dijo “mira quién está de vuelta, mira, mira”. Y cuando oyó la reacción de Romero, le dedicó un insulto con marca registrada argentina: “La c... de tu madre”. El cordobés no se quedó atrás y replicó: “Español p...”. En la grabación incluyó el emoji de una calavera y la frase “Cuti is back”.

Vale recordar que el Tottenham viene de cosechar una campaña irregular en la Premier League que lo dejó fuera de las copas internacionales. Producto de 18 victorias, 6 empates y 14 derrotas quedó en el octavo puesto con 60 puntos, a uno del Aston Villa clasificado a la Conference League. A su vez, fue eliminado en octavos de final de la FA Cup por el Sheffield United y en 16avos de final de la Copa de la Liga inglesa en manos del Nottingham Forest. En la Champions también pisó los octavos, pero cayó en manos del Milan.

De cara al debut en la liga británica pautado para el 13 de agosto como visitante del Brentford, los londinenses tienen agendados varios amistosos que incluyen los enfrentamientos contra West Ham (18/7), Leicester City (23/7), Lion City de Singapur (26/7), Shakhtar Donetsk de Ucrania (6/8) y Barcelona de España (8/8).

Se incorporaron al plantel el arquero italiano Guglielmo Vicario (Empoli), el defensor español Pedro Porro (Sporting de Lisboa) y el defensor israelí Manor Salomon (Shakhtar), el mediocampista sueco Dejan Kulusevski (Juventus) y el mediocampista inglés James Maddison (Leicester).

