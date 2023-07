Bono reveló un dato desconocido de la premiación al Dibu Martínez como mejor arquero del Mundial: “Se lo dije en la gala The Best”

El arquero de la selección de Marruecos estaba a punto de abandonar el estadio en la final Argentina-Francia, pero un miembro de la FIFA lo frenó para advertirle que podría llegar a ganar el Guante de Oro

Yassine Bounou, popularmente conocido como Bono, es uno de los mejores arqueros del mundo. Al menos se encuentra entre los tres de mejor rendimiento en la última temporada, ya que estuvo en la terna junto al belga Thibaut Courtois y Emiliano Dibu Martínez, quien se quedó con el premio The Best y el Guante de Oro, gracias a su labor indiscutida en el Mundial de Qatar 2022, donde la Argentina se consagró campeona. El guardametas del Sevilla y la selección de Marruecos contó una historia desconocida de aquella final en Lusail en la que pudo haberse quedado con el galardón que terminó obteniendo el marplatense.

Te puede interesar: Las revelaciones del biógrafo de Messi: la charla clave de Scaloni con Leo y el cambio sustancial en el plantel de Argentina para ganar el Mundial

El arquero que representa a la selección africana, que logró un histórico cuarto puesto en la Copa del Mundo, estuvo muy cerca de llevarse la estatuilla como el mejor en su puesto, pero las circunstancias cambiaron por las sobresalientes intervenciones del Dibu ante Francia en el final del encuentro con la tapada con la pierna a Randall Kolo Muani y el penal atajado a Kingsley Coman, torcieron el rumbo. “Pude haber ganado el premio en el Mundial, se lo dije al Dibu en la gala de The Best. Yo iba a salir antes del estadio porque había mucha gente y vino una persona de la FIFA me dijeron de aguantar por el tema de la entrega del Guante de Oro. Justo después vino la atajada esa (a Kolo Muani) y la actuación que tuvo en la tanda de penales. La verdad que fue muy merecido el premio”, reveló Bono en una charla con el noticiero de TyC Sports.

“Las cosas son como son, hay que decir la realidad y es que a diferencia de antes es que tienen a un arquero que es muy decisivo y el equipo lo ha notado”, amplió el marroquí sobre su colega argentino. Además, sobre la nueva regla que impulsó la FIFA que impide a los arqueros distraer a los ejecutantes de penales, Bono opinó: “Nosotros vimos arqueros haciendo eso antes, pasa que cuando es Argentina posiblemente cuesta más entenderlo. De todas formas con lo grande que es el Dibu, aunque se tiene que quedar en la línea llega para tapar el ángulo. Los que van a patear tienen muchísima ventaja para meter el gol. Si permiten a los arqueros que jueguen un poquito con esa presión está bien. De todas formas, los arqueros nos adaptaremos a las nuevas reglas, encontraremos nuevas formas para estar cerca de atajar un penal”.

Te puede interesar: River Plate volvió al triunfo y se alejó en la cima: qué necesita para ser campeón este sábado en la Liga Profesional

Por otra parte, el compañero de Papu Gómez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Erik Lamela, Lucas Ocampos y Federico Gattoni en Sevilla volvió a remarcar que su sueño es jugar alguna vez en River Plate, club del cual es fanático. “Me encantaría algún día que se cumpla, pero si me toca quiero estar preparado. No para llevar el escudo y nada más sino para llegar y rendir porque si no lo siento así no iría. Ojalá se pueda dar esa oportunidad y yo me sienta preparado y con ganas de triunfar, no sólo con firmar y nada más”, dijo el futbolista de 32 años.

El ídolo de River Plate tuvo un intercambio amistoso con el arquero de la selección de Marruecos

Por último, Bono fue sorprendido al aire por uno de sus ídolos del fútbol: Ariel Arnaldo Ortega, el Burrito. La leyenda de River saludó a su amigo, que se encontraba en Casablanca al momento de la entrevista y se dio un divertido diálogo. “El día de Rosario en la despedida de Maxi Rpdríguez cuando vi que estabas me quería morir porque me invitaron y no pude ir porque tenía un partido en Sudáfrica y compromisos con la familia. No puede ser, tenía que haber ido de cualquier forma, pero ya habrá otro momento. Nos podemos juntar y hablar más tranquilos”, expresó el arquero.

Te puede interesar: River Plate venció 2-0 a Colón y quedó a un paso de consagrarse campeón de la Liga Profesional

También hubo tiempo para las bromas entre ambos. Bono recordó una de las mayores virtudes de Ortega, quien solía picar el balón por encima de los arqueros para convertir goles, y le recordó que observa los partidos del fútbol senior de River, donde el Burrito sigue gambeteando rivales.

Seguir leyendo: