Desafiante frase de Novak Djokovic contra los fanáticos hostiles: “Despiertan algo en mí que tal vez no quieran ver”

Novak Djokovic tuvo un cruce con el público de Wimbledon en su partido contra Jordan Thompson (REUTERS/Dylan Martinez)

Con el correr de los años, Novak Djokovic ha tenido sus altibajos en su relación con el público del All England Club. El tenista serbio de 36 años, siete veces campeón de Wimbledon y máximo ganador de torneos de Grand Slam, ya ha vivido en el pasado algunas disputas con los aficionados del certamen británico y en su último partido no fue la excepción.

Te puede interesar: La agenda de los argentinos en Wimbledon: Schwartzman y Podoroska comenzaron con el pie derecho y Pedro Cachín no pudo ante Djokovic

Su duelo de segunda ronda contra Jordan Thompson fue muy exigente. El jugador australiano fue una dura prueba para Nole, quien de todos modos logró ganar en sets corridos (6-3, 7-6 (4), 7-5). Particularmente desde el comienzo del segundo set, Djokovic tuvo problemas con ciertos sectores de la multitud.

“De hecho, me hiceron un favor. Cuanto más animen en mi contra, mejor para mí. Despiertan algo en mí que tal vez no quieran ver: un ganador”, dijo el actual número 2 del mundo a los periodistas serbios después de imponerse a Thompson.

Te puede interesar: El show de Djokovic cuando se suspendió su partido contra Cachín por la lluvia: se tiró al suelo para secar el césped y arengó al público

Al ser preguntado sobre si los comentarios negativos de distintas partes de la multitud afectaron su juego, Djokovic respondió con contundencia y aclaró que ha vivido este tipo de situaciones en muchos de sus partidos desde que se convirtió en profesional.

“Bueno, sí y no. Como jugador, quieres tener a la mayoría de la multitud de tu lado. Mi deseo no es jugar en un ambiente hostil. Sin embargo, resulta que la multitud apoya a mi oponente en la mayoría de los partidos de mi carrera. Ese es mi destino y está bien, a veces me resulta más difícil aceptarlo, a veces no entiendo las reacciones de la multitud, pero es su derecho”, comentó Nole.

Novak Djokovic saluda al público de Wimbledon tras eliminar a Jordan Thompson (REUTERS/Dylan Martinez)

Djokovic no oculta que la adversidad resulta una motivación para él, incluso aunque haya quienes excedan los límites: “A veces, sin embargo, algunas personas son más atrevidas en lo que dicen desde las gradas; cuando es así, tienen que esperar que responda y reaccione. Ha sucedido en el pasado, en los grandes torneos de todo el mundo. Me da combustible extra, me inspira a jugar aún mejor”.

Te puede interesar: Djokovic vuelve a ser el favorito indiscutible en Wimbledon: la oposición, Alcaraz y poco más

En la tercera ronda, Novak Djokovic se enfrenta contra el suizo Stan Wawrinka, contra quien el serbio tiene un récord de 20-6 en enfrentamientos directos. Es un choque electrizante entre dos campeones de Grand Slam que buscarán ganarse un lugar en los octavos de final.

Seguir leyendo: