Patito Rodríguez reveló la millonaria deuda que le perdonó Independiente

Patricio Rodríguez explicó por qué le perdonó más de 100 millones de pesos a Independiente (Fútbol 910 - Radio La Red)

Independiente tiene deudas con varios futbolistas y uno de ellos es Patricio Rodríguez, alguien que se formó en su cantera roja y debutó en Primera División. A once años de su partida para irse a jugar al Santos, reveló que le perdonó al club una deuda millonario.

“Mi situación era particular ya que la deuda fue compartida con mi padre, de manera formal, por una intermediación al Santos. Dentro de esa deuda había una gran parte que me pertenecía y nada, simplemente uno actúa como siente y con la realidad que le toca vivir”, contó Patito en una entrevista con Fútbol 910 en Radio La Red. “En todo caso, el culpable es quién lo haya contratado por ese valor que el club nunca ha podido llegar a pagar. Era un monto ficticio el que me ofrecieron en ese momento, ahí es dónde radica el mayor problema de la situación”, aclaró el extremo de 33 años.

Patito Rodríguez, que fue una joya de las Inferiores y con 18 años debutó en Primera, explicó que su buen pasar económico le permite ayudar al club que lo vio nacer: “Carezco de necesidad económica, el club lo necesitaba más que yo. Le perdoné alrededor de unos 100 millones de pesos a Independiente (...) El Rojo pasa por una situación súper delicada y me pareció que era lo mejor”. Además, logró que su padre también resigne una parte de la deuda que tenía: “Pude hablar con mi padre que también ha bajado considerablemente su parte de la deuda. Él pasa por una situación económica totalmente diferente a la mía”.

En Independiente, integró el plantel que fue campeón de la Copa Sudamericana 2010 y en total jugó 110 partidos y gritó 10 goles. Pese al gran recuerdo que tienen sobre él en Avellaneda, el futbolista que ahora se destaca en Bolívar adelantó que no tiene intenciones de regresar: “Creo haber hecho las cosas bastante bien en mi carrera, que aún sigue, como para poder haber resignado tanta plata y no me interesa que el club me abra las puertas por perdonarle una deuda”.

Rodríguez fue comprado por Santos a mediados de 2012. Luego jugó en varios clubes como Estudiantes de La Plata y fue un trotamundos ya que también estuvo en el Johor Darul Takzim (Malasia), AEK de Atenas (Grecia), Newcastle United Jets (Australia), Moireirense (Portugal), Jorge Wilstermann de Bolivia.

