Las anécdotas del sobrino de Messi: del regalo sorpresa que le hizo para sus 18 años, al grito de gol contra México en el Mundial tras las cargadas

El día que Tomás Messi le tiró un caño a Lionel

La exposición que tiene que soportar Lionel Messi es agobiante por momentos y ese sentimiento también se traspasa a toda su familia que porte el apellido. Tomás Messi, el hijo mayor de Matías, hermano de la Pulga, reveló detalles nunca antes contados de cómo vive el día a día el circulo íntimo del astro. “Es el más tranquilo de todos. Lo que ven en la tele es literalmente cómo es”, comenzó en charla con el canal de Twitch Giro Perfecto.

Dentro de las anécdotas que recordó junto a su tío, desató las risas de los conductores cuando reveló que logró tirarle un caño en un picado informal. “Estábamos de vacaciones con mi primo y los hijos de él. Hicimos un tres contra tres y Leo jugaba para ellos. En un momento de culo me sale tirarle un caño, pero fue de suerte nomás. No sé ni con qué pierna lo tiré. A la siguiente jugada, le salgo y me limpió. Me tiró un caño, volvió para atrás y me tiró otro. En ese momento pensé: ‘¿O le cago la carrera o qué hago?’. Lo dejé pasar pero me limpió como un ajo”, reveló con una sonrisa en el rostro.

Otros de los interesantes detalles que sacó a la luz es que tanto Thiago como Mateo realmente tienen condiciones con la pelota de fútbol “Al más chiquitito todavía le falta. Los otros dos son unas bestias. Ahora no me acuerdo dónde están jugando, pero son realmente buenos”, comentó sobre los pequeños herederos.

La pelea de la familia Messi en el palco contra un grupo de mexicanos

LAS MEJORES FRASES DE TOMÁS MESSI

• Anécdota del jardín: “Recuerdo una vez que fue al jardín que iba yo, cayó de sorpresa. Todos los nenitos estaban locos por Leo y yo pensaba: ‘Salgan porque le doy un tiro a cada uno’. Ahora no sé dónde estará la foto en la que estoy a upa de él mirando con cara de culo a algunos. Mirá pero no toques”.

• Las críticas a Lionel: “Creo que sufrimos hasta un poco más que él. La familia en momentos feos que tuvimos, nos hemos sentido mal, pasamos momentos realmente feos. Lo vimos a Leo llorar y también nos caíamos. Ahora ya está”.

• Los duelos de FIFA: “He tenido varios partidos contra Leo. Me rompió el ojete. Es competitivo en todos los aspectos”.

• Usar otro apellido para evitar situaciones incómodas: “Tratamos de cuidarnos lo más que se pueda. Me he anotado en varios torneos con mi viejo y nos hemos anotado con distinto apellido. Con el de mi mamá para intentar cuidarnos. Pero la gente a la larga o a la corta se terminan enterando de las cosas. Es un toque difícil pero cuanto más se pueda ocultar, mejor”.

• El mejor regalo de Lionel: “Los grupos que trajo a mi fiesta de 18... Me trajeron de sorpresa a Los Palmeras, fue una locura. Fer Palacio y Damas Gratis. Cuando estábamos todos pasados de copas, Leo me llevó a un costado y me habló mientras armaban todo. Cuando volví aparecieron Los Palmeras”.

Tomás (izquierda) con Lionel y su Balón de Oro

• Los goles más gritados por la familia Messi: “En quinto lugar, el segundo a Ecuador en 2017. Cuarto, las semifinales contra el Real Madrid en Champions que se pasa a todos. Tercero otro al Real Madrid en 2017 contra La Liga, el que muestra la camiseta. Segundo el de Irán en el Mundial 2014 con el de México ahora en Qatar. El número uno fue el segundo contra Francia, el 3-2”.

• La pelea contra mexicanos en Qatar: “Estábamos en el palco y al lado teníamos unos mexicanos que no paraban de decir: ‘¿Dónde está Messi?’. La agarra Di María, gol de Leo y ni miré el festejo. Me giré y les grité: ‘Ahí lo tenés a Messi’. Encima me agarra de atrás mi tío Rodrigo y veo que estaba atrás también gritándolo”.

• La influencia Messi en las redes sociales: “Una vez me metí con dos compañeros nos metimos en el rap, armamos una compe y necesitábamos seguidores. Le dije a Leo que por favor nos siga. Nos siguió y a la semana nos separamos. Llegamos a 60 mil. Es una locura”.

• Su mejor recuerdo en Qatar: “El momento más emocional que viví fue cuando entramos al campo de juego del Lusail después de la final. Hasta toqué la Copa del Mundo. Es un recuerdo hermoso, todos bajamos cantando en el ascensor hasta los abuelos. Cuando llegamos a los vestuarios íbamos corriendo por el túnel”.

