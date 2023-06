Alejado de la selección argentina, el destino que eligió el Papu Gómez para disfrutar de sus vacaciones

El Papu Gómez en el encuentro ante Australia en el Mundial de Qatar 2022. Por su lesión y la no citación para la gira en Asia, nunca más jugó un partido con la Selección (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Hace más de cuatro meses que Alejandro Papu Gómez, alguien muy activo en sus redes sociales, no hace un posteo referido a la selección argentina, ese lugar en el que fue uno de los referentes hasta poco después de la consagración en el Mundial Qatar 2022. Lejos de sus ex compañeros que este lunes terminaron la gira por Asia en la fecha FIFA que tuvo sendos triunfos por 2-0 Australia e Indonesia, el volante ofensivo del Sevilla disfruta de sus vacaciones en el país.

Fue el viernes 17 de marzo en el que el Papu se lamentó por no poder estar para los amistosos en los que los campeones mundiales celebraron su título con dos encuentros ante Panamá y Curazao. Había sido convocado por Lionel Scaloni, pero como aún no estaba recuperado de una lesión, el club español no le dio permiso para viajar pese a saber que no iba a jugar, sino solo compartir los festejos.

Luego de haber dejado atrás la lesión en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo en el primer tiempo del partido ante Australia en la pasada Copa del Mundo, tuvo poco rodaje en el conjunto andaluz, con el que pudo ganar la Europa League.

El Papu Gómez junto a su mujer y sus amigos en Mendoza (@papugomez_official)

Gómez esta vez no fue convocado por Scaloni. No hubo mensajes (al menos de forma pública) hacia sus ex compañeros en el seleccionado, ya sea deseándoles suerte, o alguna foto mirando los partidos de la gira asiática, una celebración o felicitación. El ex volante de San Lorenzo y Arsenal ya no expone su vínculo con la Selección.

En los últimos días, el jugador de 35 años se limitó a mostrar sus vacaciones en la Argentina. Luego de ser invitado y homenajeado en el club Alvear Fútbol Club, de La Pampa, se trasladó hacia cuyo y se lo vio junto a su familia y amigos en Mendoza. Su posteo en su cuenta de Instagram luce una foto junto a ellos disfrutando del sol.

Luego subió una historia en dicha red social en la que se lo ve junto a ellos y agradece a unas bodegas locales, visita cantada para quienes recorren la mencionada provincia que se distingue por su producción vitivinícola.

En una de las visitas a las bodegas (@papugomez_official)

Sonrisas y un clima distendido junto a sus seres queridos, parecen hacerlo olvidar al Papu de estos días en los que la selección argentina parece ser algo del pasado, al menos hasta una próxima convocatoria o ver cuál será su rendimiento en agosto cuando Scaloni deba dar la lista de los convocados para los dos primeros partidos para las Eliminatorias para el próxima Mundial. Por su inactividad, puede ser entendible que el estratega de Pujato no haya querido convocarlo para la gira por Asia.

Gómez se había convertido en uno de los pilares del grupo junto a Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. De hecho eran costumbre las fotos con los últimos dos mencionados con looks divertidos en cada regreso a la Argentina para jugar con la Selección.

Pero luego del pasado Mundial, pese a lo ocurrido con el Sevilla en aquella citación de marzo, la interacción pública y también en las redes sociales entre el Papu y sus ex compañeros es casi nula. Mientras tanto disfruta de unas merecidas vacaciones en el país.

