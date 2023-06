Dueña de auto que cayó al estacionamiento de la Universidad La Salle contó lo que ocurrió: ¿Por qué acabó así?

En Tiktok relató el storytime sobre el suceso que se volvió viral en todas las redes sociales Credito: TT-marcodiazz.a

El pasado 10 de marzo de 2022, se dio a conocer que un automóvil cayó desde el tercer piso del estacionamiento de la Universidad La Salle Campus Condesa, donde afortunadamente nadie resultó herido.

A más de un año de lo ocurrido, mediante Tiktok se reveló quien era la dueña del vehículo, y posteriormente contó todos los sucesos de aquella desgracia.

En el canal de Marco Díaz (@marcodiazz.a) invitó a su amiga llamada Renata, quien reveló que era la dueña del coche que cayó desde el tercer piso del estacionamiento a un domo en la Universidad La Salle y sobre todo contó cómo fue que se enteró de este insólito suceso.

Su novio se dio cuenta de que era su coche

Mostró las terribles imágenes de cómo quedó su auto. (Tiktok @marcosdiazz.a)

Renata comenzó el relato explicando que ella se encontraba en su clase, cuando de repente escuchó el fuerte golpe del auto que cayó desde el tercer piso del estacionamiento, incluso, mostró un video de cómo sus compañeros escucharon el fuerte estruendo.

Por curiosidad y morbo salió del aula a grabar el suceso a lo lejos; sin embargo, al enviarle el video a su novio, éste le dijo que podría tratarse de su coche. Renata al no creerle a su pareja, le preguntó a sus amigos quienes fueron a rectificar las placas del automóvil; lamentablemente era el de ella.

Los bomberos acudieron al lugar para llevarse el auto. (Tiktok @marcosdiazz.a)

“Yo estaba en clase, como buena estudiante, cuando se escuchó un putaz*”; “Empezaron a mandar fotos de ‘Güey, se cayó un coche’, para esto yo dije: ‘Una bomba, ya valió madres’, y yo así de: ‘Pin** pend*** al que se le cayó un coche, no mames’”, agregó.

“Le empiezo mandar las fotos y los videos a mi novio y me dice: ‘¿Oye mi amor, se parece a tu coche, no?’. Y dije güey no. Qué probabilidad de qué sea mi coche, no cero, y mis amigos: ‘güey, rin de Chevrolet, es el tuyo’ y yo de no, no, no.Bajo y estaba de que todo superacordonado y le digo a la chava: ‘Oye es que creo que es mi coche’; me pregunta ella qué cuáles eran las placas del auto, y se las digo, y ella solo con un movimiento me dice que si era mi auto”. comentó.

Aseguró que la chica que ocasionó el accidente se quedó sin frenos. (Tiktok @marcosdiazz.a)

En la parte dos y acompañado con el corto de “Mi nave”, de Buzz Lightyear, Renata muestra las fotos en donde aparece su auto volcado en el domo de la escuela y en el momento que el heroico cuerpo de bomberos lo voltea, además de los divertidos memes que le compartieron sus amigos y compañeros del colegio.

“Entonces yo, casi me desmayo, hice la ficción de qué me iba a desmayar. Un amigo le llamo a mi mamá para contarle lo ocurrido”, contó, para después decir que su madre no se espantó por hecho. La chica continuó con su relató y aseguró que no le quedó de otra más que reírse de lo ocurrido: “Yo entré en crisis porque me empecé a reir, porque yo dije: ‘ahuevo sin coche, pero no paga estacionamiento jajaja’”.

Asegura que su madre y ella se rieron del asunto. (Tiktok @marcosdiazz.a)

“Mi mamá llega a la universidad, me pregunto que hice, le llamó al seguro, llegó el seguro, pues ahí me puse a cotorrear con mis colectivos”, dijo, para luego mostrarle a su amigo y seguidores las imágenes y videos del terrible accidente. “Güey, me etiquetaron en muchos memes y yo estaba cag*** de la risa”.

La joven afectada dijo que su madre tomó la misma actitud que ella, pues en vez de reclamarle a la chica que originó el incidente, se rio del asunto e incluso de broma les dijo a los de la grúa que no le rayaran el auto de su hija cuando ya se lo estaban llevando, momento que quedó grabado en un video. “Yo, como niña buena, me fui a la casa a dormir, pero mi mamá se quedó en la Universidad como a las 3 de la mañana porque tuvieron que arrastrar por todas las calles a mi coche para poderlo sacar”.

Sobre la persona que ocasionó el incidente, dijo que las autoridades correspondientes la chica se había quedado sin frenos; sin embargo, al final no quiso exhibir a la persona, dejando a los usuarios con la duda.