Las dos caras de las 24 horas de Le Mans: el argentino Nicolás Varrone ganó en la categoría GTE Am y el accidente que dejó afuera a Pechito López

Varrone, segundo desde la izquierda, orgulloso vencedor (Crédito: Ig/nicovarrone1)

Las 24 horas de Le Mans, la reina de las carreras de larga duración en pista, cumplió 100 años desde la primera de sus 92 ediciones disputadas. Vencer allí es consagratorio y equivale a un campeonato, ya que conforma la Triple Corona del Automovilismo junto al Gran Premio de Mónaco F1 y las 500 Millas de Indianápolis. Además, por su prestigio, historia y por lo que cuesta vencer en el tradicional circuito de La Sarthe de 13 kilómetros, que combina parte del trazado propio del autódromo francés con rutas públicas.

En ese contexto, un argentino consiguió la consagración en la categoría GTE AM: se trata de Nicolás Varrone, de 22 años. a bordo del Corvette N° 33 y en sociedad con el neerlandés Nicky Catsburg y el estadounidense Ben Keating.

Oriundo de Ingeniero Maschwitz, Varrone ganó tres de las cuatro carreras en la clase LMGTE Am y se encamina al título. Le Mans fue otro gran golpe sobre la mesa para el representante albiceleste, que repitió la gesta que en esta categoría había conseguido Alejandro De Tomasso con el británico Colin Davis en 1958, con un OSCA 750 Sport TN.

En esta clase se corre con coches deportivos de calle, preparados para tamaña exigencia, a diferencia de la categoría general (Hypercar) y la LMP2, que compiten con prototipos. Se trata de un gran hito del automovilismo argentino, en una carrera con muchos incidentes, abandonos, que estuvieron vinculados con la lluvia.

Tras el choque de Kobayashi, el piloto argentino no pudo continuar en #LeMansEnDSPORTS

“¡Ganamos Le Mans!”, celebró el equipo Corvette Racing en sus redes sociales luego de la gesta. En su cuenta de Twitter fue compartiendo distintos momentos: desde la premiación hasta el paso a paso de la hazaña.

Distinta suerte corrió Juan Manuel López, vencedor en 2021 en la categoría Hypercar, con el Toyota, cuando su equipo se encontraba segundo, durante la noche. Al volante se hallaba el japonés Kamui Kobayashi (el terceto lo completa Mike Conway), justo después del exitoso turno de Pechito.

Fue allí que se vio envuelto en un incidente en el Circuito La Sarthe. “En una de las slow zones venía un auto despacio, Kamiu se mueve para no pasarlo porque podía ser una penalización, aunque es un poco un punto ciego que tienen esas zonas y no se ve mucho, no hay muchas imágenes”, prologó el argentino lo que sucedió.

“Se ve que le pega un LMP2 de atrás y otro más cuando él está frenando. Se comen el slow zone y fue demasiado daño en el auto para volver a boxes. Ahí se terminó la carrera”, analizó el cordobés con resignación, dado que las ilusiones estaban intactas para su equipo hasta el instante fatal.

Varrone, de 22 años, con su equipo y el Corvette que hizo historia (Crédito: Ig/nicovarrone1)

