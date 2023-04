Marcelo Gallardo, Zidane, Mourinho y Thiago Motta: la lista de los cuatro candidatos del PSG para reemplazar a Galtier

Mourinho, Gallardo, Zidane y Thiago Motta son candidatos a ser DT del PSG.

Cada una de las últimas temporadas del Paris Saint Germain ha tenido la particularidad de iniciar con grandes esperanzas de conquistar Europa y ha finalizado prematuramente por quedar eliminados en la Champions League. Los títulos domésticos ya no satisfacen a los directivos qataríes, quienes han visto pasar una gran cantidad de técnicos desde que gestionan el club. Y van en busca de otro más.

“Salvo sorpresa, en el estado poco probable, Christophe Galtier no cumplirá su segundo año de contrato”, ha apuntado el diario L’Equipe en un artículo publicado este viernes en el que detallan que en la lista hay cuatro candidatos: José Mourinho, Marcelo Gallardo, Zinedine Zidane y Thiago Motta. “¿Qué perfil de técnico favorecer para relanzar un proyecto, una vez más, parado?”, preguntan en el citado medio.

Es poco probable que Galtier, quien acumula cinco derrotas en sus últimos nueve partidos pero tiene una ventaja de ocho puntos sobre el Olympique Marsella en la lucha por el título, pueda continuar a cargo de un equipo de un vestuario plagado de estrellas que necesita un nuevo líder. “El club no va a cambiar por cambiar. Tienen que encontrar a alguien que cumpla con los requisitos”, explicó una fuente cercana a los propietarios del club a L’Equipe.

De esto tendrá que encargarse Luis Campos, contratado el año pasado como director deportivo, quien ya eligió a Galtier pero en esta ocasión tendrá que cumplir las órdenes de los magnates de Qatar que controlan el club. “Esta vez, el propietario pretende recuperar el control”, apuntan en el diario francés.

Zinedine Zidane es la "ambición número 1" de los dueños del PSG (EFE/Eduardo Candel)

Zinedine Zidane es la “ambición número 1″ de los dueños del PSG porque ha conseguido ganar la Champions League tres veces consecutivas (2016, 2017, 2018) y los dirigentes qataríes creen que tienen una “posibilidad real” de traer a Zizou en el próximo mercado. En caso de no concretarse, hay otras tres opciones que interesan.

Nasser Al-Khelaïfi sigue de cerca la carrera de Thiago Motta, con quien mantiene un contacto directo porque es un ex jugador del club (2012-2018) y es un entrenador joven de 40 años que está haciendo sus primeros pasos en la élite. Tuvo una primera experiencia un poco caótica en Spezia, pero ahora atraviesa una exitoso ciclo al frente del Bologna (8º en la Serie A).

Otro de los nombres que circula por los pasillos del Parque de los Príncipes es el de José Mourinho pero no se ha iniciado ninguna negociación. El experimentado DT portugués es uno de los que más agrada a Luis Campos, principalmente por su perfil alto y la capacidad de sacudir el vestuario parisino. No encajaría en los planes de los dueños pero el técnico de la AS Roma ya hizo saber que estaría interesado en asumir el desafío.

Desde L’Equipe informaron que la opción de Mourinho está “muy lejos de ser unánime” porque su estilo de gestión “no se corresponde con el afán qatarí de ‘pacificar’ un ambiente parisino marcado por un año oscuro”.

En la prensa francesa apuntan que Marcelo Gallardo puede ser considerado como opción en el PSG (@RiverPlate)

Y desde la prensa francesa no descartan que Marcelo Gallardo, quien al igual que Thiago Motta vistió la camiseta del PSG en su etapa de jugador, pueda entrar en la consideración. “En medio de este elenco, no se descarta una sorpresa: Marcelo Gallardo (47 años) era uno de los perfiles estudiados hace un año pero el argentino había adelantado que pretendía completar su contrato con River Plate. Ahora libre, el reto parisino claramente podría interesarle”, apuntaron.

Gallardo, que también fue vinculado recientemente con el Chelsea, dio este viernes una entrevista al portal The Athletic la que que habló sobre su futuro al decir que está “visualizando cuál podría ser el próximo paso” y donde dejó en claro cuáles son sus condiciones.

“Tiene que relacionarse con un sentimiento. Hay que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde poder transmitir tus ideas. No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club porque quiere entrenar en Europa. Esa no es mi manera de trabajar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”, explicó el Muñeco.

