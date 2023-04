La cruda confesión de una leyenda del fútbol europeo: “He muerto un par de veces, no tengo miedo de nada”

Gascoigne, en un homenaje en el estadio de la Lazio (Action Images / Carl Recine/File Photo)

A los 55 años, cada vez que aparece en los medios, Paul Gascoigne convoca la atención de los fanáticos. El ex mediocampista surgido de Newcastle, con pasado en Tottenham, Middlesbrough, Everton, Lazio de Italia, Glasgow Rangers de Escocia, y participación en el Mundial de Italia 90, descolló dentro del campo con su juego y su actitud irreverente, y luego merodeó el abismo por sus problemas con el alcohol y las drogas.

“Pelé siempre dijo ‘sólo hay un Pelé y sólo habrá un Pelé’. Bueno, nunca habrá otro Paul Gascoigne… Y si es así, ¡deberán estar en rehabilitación nueve veces!”, supo bromear sobre las oscilaciones en su historia, que hasta lo llevaron a vivir en la indigencia.

El mayor impacto llegó en febrero de 2010 cuando el presidente de la Asociación de Futbolistas Inglesa, Gordon Taylor, declaró que Gazza se encontraba en situación de pobreza. “Paul no tiene manera de mantenerse por sus propios medios y ha tenido que recurrir a nuestra ayuda para que le encontremos un lugar donde pasar la noche. De él se han aprovechado todos los que estaban a su alrededor. Ha sido el clásico ejemplo del futbolista que ha sido explotado como una vaca”, recalcó entonces el directivo. Antes y después sufrió internaciones varias, operaciones e intentos de suicidio.

Hoy recuperado, exprime su fama en apariciones públicas o participando en shows televisivos. En la actualidad, es parte del en el nuevo reality “Scared Of The Dark” en Inglaterra, donde compartió algunas de sus vivencias, con la crudeza habitual para hacer declaraciones.

“He tenido experiencia cercana a la muerte, 36 operaciones, he muerto un par de veces y me han puesto en coma durante 18 días”, se presentó el ex volante. “La gente sigue diciendo: ‘Tienes más vidas que un gato’. Eso es porque es así. No tengo miedo de nada, por lo que he pasado en mi vida”, subrayó el histórico futbolista.

Gazza, en su mejor momento, con la selección inglesa, y en el peor, cuando vivió en la indigencia y no podía salir de sus adicciones

Su confesión está vinculada al desafío al que se enfrentó: la premisa del programa que grabó es que ocho celebridades fueron colocadas en un búnker completamente oscuro durante ocho días y allí deberán completar ciertas pruebas o misiones. Entre sus contendientes por el premio mayor hubo dos ex boxeadores: Chris Eubank senior y Nicola Adams.

“Pensé que tenía ocho días y me pregunté, ¿puedo hacerle frente? No sabía si podría hacerlo. Después de un tiempo me acostumbré”, reveló. ¿Por qué dudó de si sería capaz de participar del show? “Soy claustrofóbico y tengo miedo a la oscuridad, pero ahora los he conquistado”, se ufanó tras desbloquear otro nivel en su vida.

Su última adicción fue a las redes sociales: "Ahora solo miro" (Twitter: @Paul_Gascoigne8)

