Rompió un récord en la Premier, Mourinho lo candidateó para la selección de Inglaterra y se retiró a los 26 años: “El fútbol no me define como persona”

Isaiah Brown jugó un partido con la camiseta del Chelsea y ganó dos títulos

El mediapunta Isaiah Brown pasó a la historia de la Premier League el 4 de mayo de 2013, día en que se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar dentro del certamen con 16 años y 117 días. Ocurrió en la derrota de su equipo, West Bromwich, ante Wigan, pero su talento ya estaba en la mira del Chelsea, que se hizo con sus servicios a mitad de 2013. El entrenador José Mourinho tuvo a su cargo a la joven promesa, y hasta llegó a planificar un futuro de selección en su camino, pero este jueves anunció su retiro prematuro con 26 abriles.

“Realmente no sé por dónde empezar, aunque siempre pensé que tendría que escribir esto algún día, simplemente no pensé que llegaría tan pronto. Es con gran tristeza y un gran pesar que después de un largo año de lucha por dos cirugías en el tendón de Aquiles, ahora tengo que retirarme del fútbol profesional”, anunció en un extenso comunicado publicado en sus redes oficiales. Luego de deslumbrar a todos en las categorías formativas, Brown llegó a ser campeón europeo sub 17 con Inglaterra en 2014, aunque nunca debutó en la Mayor.

En su regreso a los Blues, Izzy se encontró con Mourinho como nuevo técnico de la institución y comenzó a progresar con distintos rendimientos en la sub 18 y la sub 21 del elenco inglés. En esta última divisional descolló con 11 goles y 9 asistencias en 32 partidos, una cantidad de compromisos que nunca volvió a disputar en otro lugar. Mou siguió de cerca su rendimiento y le dio la oportunidad de mostrarse en su único encuentro en la máxima categoría con este club. El 18 de mayo de 2015 ingresó 11 minutos en la caída 3-0 frente al West Brom, su ex equipo.

Un año atrás, el portugués le regaló elogios a esta joya, como así también al volante Lewis Baker y el delantero Dominic Solanke, y les aseguró un porvenir con la selección del Viejo Continente: “Mi conciencia me dice que si, por ejemplo, Baker, Brown y Solanke no son internacionales en unos años, debería culparme a mí mismo”. Todos tuvieron rodaje en las divisiones inferiores, pero solo el punta llegó a estrenarse con Los Tres Leones. Actualmente, este último se desempeña en el Bournemouth, mientras que el restante hace lo propio en el Stoke City de la Segunda División.

La despedida de Isaiah Brown del fútbol

En su comunicado de despedida, el protagonista profundizó cómo transita este período: “He estado tratando de lidiar con mis emociones y ha sido difícil. Está siendo un año complicado pero, en realidad, hoy y mañana probablemente serán los días más difíciles de mi vida. No me gusta la incertidumbre. No me gusta no saber lo que va a pasar en el futuro. Es muy difícil para mí procesar todo esto”. Y agregó: “Tan pronto como pude caminar, siempre tuve una pelota de fútbol en mis pies. Ese era yo, ese era mi lugar feliz. Viví un sueño que la mayoría no tiene la oportunidad de vivir y por eso siempre estaré eternamente agradecido. Poder practicar el deporte que amo me trajo muchos momentos felices durante mi vida. También me entregó muchos desafíos que no habría podido superar sin el amor y el apoyo de mi familia y amigos”.

Luego de su estreno con la entidad londinense, emigró a préstamo a diferentes lugares. Vitesse, Rotherham, Huddersfield, Brighton, Leeds United, Luton Town y Sheffield Wednesday cobijaron su camino, pero padeció la falta de minutos, ya que su mejor ciclo ocurrió en Luton con 1 festejo y 8 asistencias en 28 duelos. A mitad de 2021 se marchó de Stamford Bridge con el pase en su poder y recaló al Preston North End. Un mes después de rubricar su firma, sufrió una ruptura de tendón de Aquiles en la pretemporada, fue dado de baja en junio de 2022 y no había encontrado un nuevo club hasta ahora: “Siempre recordaré los recuerdos que he creado. Vivirán conmigo para siempre. De que me dijeran que iba a estar en el banquillo contra el Chelsea, a debutar contra el Wigan a los 16 años con el West Brom”.

“¡Luego debutar con el Chelsea, el club en el que soñaba jugar cuando era pequeño! Y nunca olvidaré mi ascenso a la Premier League con Huddersfield en Wembley. Ese será para siempre uno de los momentos más felices y grandiosos de mi vida”, escribió. Y concluyó: “El fútbol no me define como persona. Soy un padre, un hijo, un hermano y un amigo, y lo seguiré siendo después del fútbol. He vivido mi sueño y recuerdos que permanecerán conmigo para siempre”. Según el sitio especializado Transfermarkt, disputó 211 encuentros con 33 goles y 31 asistencias; además, fue campeón de la Premier League 2014/15 y la Copa de la Liga 2014/15.

"¡Todo lo mejor para el futuro, Izzy!", escribió la cuenta del Chelsea. En igual sentido, el perfil oficial de la selección inglesa le dedicó un mensaje: "¡Todo lo mejor en tu próximo capítulo, Izzy!"

