El hermano de Dani Alves apuntó contra Joana Sanz tras anunciar su separación del futbolista: “Nunca esperes lealtad de nadie”

El brasileño se encuentra en Brians 2 a ala espera del juicio

En medio de las últimas investigaciones previas al juicio que deberá enfrentar Dani Alves tras ser acusado de agresión sexual contra una joven en una discoteca de Barcelona, Ney Alves, su hermano, salió a defenderlo después del anuncio que hizo su ahora ex pareja Joana Sanz.

La modelo española utilizó su cuenta de Instagram para explicar que vivió meses horribles y muy duros pero que seguirá estando junto a su ex esposo “pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre”. Tras esa extensa carta, que cerró con: “Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma”, fue el mayor de los Alves el que volvió a arremeter contra ella.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para subir un sugestivo video del artista brasileño Rony Kbuloso que afirmaba: “: “Les voy a dar un consejo. Es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad”.

Este posteo que subió a sus stories se sumó al que realizó unos días atrás en donde la acusaba de “indigna” por mostrarse feliz, bailando y modelando en sus redes sociales durante una fiesta en Dubai: “Señoras y señores esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre. Ella sigue de luto y si no fuera suficiente para aumentar el dolor, el marido queda arrestado acusado de violación”.

neyalves

La española, sin embargo, se había pronunciado acerca de eso hace tiempo: “No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, solo es un paso más para sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi madre le gustaría”.

En lo que respecta al caso de Dani Alves, hacia finales de febrero, y luego de la presentación de las partes, la Audiencia de Barcelona que preside el magistrado Eduardo Navarro confirmó que el brasileño seguirá en prisión y sin la posibilidad de pagar una fianza hasta que se celebre el juicio.

A la espera de que se confirme la fecha, hay que remarcar que en España, este tipo de delitos se rigen por la ley de garantía integral de la libertad sexual, y que las penas de cárcel van de 1 a 4 años si se confirma la agresión sexual. En el caso de violación, la pena es mayor: de 6 a 12 años.

