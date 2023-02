El detrás de escena de la gala The Best: la venganza de un periodista contra Van Dijk, la broma de Ronaldo a Argentina y el gesto de Mbappé que inquietó al PSG

O Fenómeno anticipó que sería una gran ceremonia para los argentinos

La ceremonia de los premios The Best estuvo teñida de los colores celeste y blanco. Es que Argentina arrasó en la gala celebrada por la FIFA en París, Francia, al quedarse con las cuatro nominaciones a mejor futbolista (Lionel Messi), mejor arquero (Dibu Martínez), mejor entrenador (Lionel Scaloni) y mejor hinchada (representada por el Tula).

Desde las primeras horas se respiraba un aire albiceleste y no solo por el nutrido grupo de simpatizantes argentinos que se encontraba en las inmediaciones alentando y cantando las canciones de la Selección. Los propios protagonistas e invitados a la ceremonia así lo palpitaban.

Como ocurrió con Ronaldo, quien en su ingreso a la Green Carpet no dudó en vaticinar una “noche argentina”. En diálogo con Gastón Edul, O Fenómeno afirmó. “Estoy seguro que va a ser una noche argentina. Durante los próximos tres años, sobre todo los brasileños, vamos a tener que aguantar”. Al margen de la broma, el astro brasileño reconoció que Argentina lo tiene “muy merecido” porque “ha hecho un Mundial espectacular”.

“Messi sobre todo va a ser el gran protagonista. Incluso el hincha argentino también disputa un premio, así que seguro que va a ser una noche argentina”, adelantó El Gordo, quien tuvo un papel preponderante en el sentido homenaje que le brindó la FIFA al Rey Pelé.

La reacción de Gastón Edul, corresponsal de TyC Sports, frente al desplante del defensor se volvió viral

El mismo periodista de Tyc Sports fue partícipe de un momento viral también en la previa de la gala. Fue cuando se dio el ingreso del futbolista de Países Bajos, Virgil van Dijk. “Virgil, Virgil. Un minuto, solo dos preguntas, por favor”, fue la consulta en inglés de Gastón Edul. Sin embargo, el defensor del Liverpool de Inglaterra de 31 años hizo caso omiso y continuó su paso raudo rumbo al recinto principal.

Lejos de dejarlo pasar, el corresponsal argentino reaccionó al desplante del neerlandés con una frase que fue muy replicada en las redes sociales. “Bueno, Van Dijk me dijo que no... No importa. Argentina le ganó en cuartos de final”, con una risa socarrona que no pasó desapercibida. El cruce entre Argentina y Países Bajos se definió por penales, luego de una remontada para el infarto de los europeos, y finalmente el elenco sudamericano pasó a las semifinales del Mundial de Qatar gracias a la gran intervención del Dibu Martínez.

Otro de los momentos destacados del detrás de escena de la ceremonia fue cuando irrumpió a al Green Carpet Kylian Mbappé, uno de los tres nominados al premio The Best a mejor jugador del mundo. Fiel a su estilo, el francés no hizo declaraciones a la prensa y solo mostró algunos gestos que podrían poner en apuros al PSG.

La mueca del francés cuando un periodista español le preguntó sobre su futuro puso un manto de sospecha

Todo se originó frente a la consulta de un periodista español. “Kylian, ¿vuelve el ‘Tic Tac’?”, en clara referencia a su futuro lejos del París Saint-Germain y la cuenta regresiva para sumarse al Real Madrid, uno de los clubes europeos más interesados y que estuvo a un paso de contratarlo en el mercado de pases último.

El gesto del crack francés no hizo más que alimentar los rumores sobre un futuro incierto. Esto se vio agravado al detalle en su contrato con el PSG que se filtró en los últimos días. El mismo consiste, según detalló L’Equipe, en que la dirigencia tiene cuatro meses para convencer al atacante galo de continuar vistiendo la camiseta del Tricolor parisino.

Dicho fragmento en el documento establece que el delantero firmó por 2 años (hasta junio 2024) más uno opcional, pero que sólo él puede activar. Teniendo este dato en cuenta, si Mbappé no desea extender su vínculo hasta junio 2025, podría empezar a negociar con cualquier club que quiera a partir de enero 2024 para salir como agente libre seis meses después.

Es por eso que el PSG debe actuar con rapidez entre dos opciones: lograr que extienda su vínculo hasta junio 2025, o empezar a considerar una venta en el próximo mes de junio para que no se vaya gratis en 2024.

