Gerónimo Rulli cometió un error clave en la sorpresiva eliminación del Ajax ante Union Berlin en la Europa League

Todo lo que podía salir mal, salió mal. Esa podría ser una de las definiciones arrojadas por el Ajax en su sorpresiva eliminación en los 16avos de final de la UEFA Europa League ante uno de los equipos sensación de la temporada como el Union Berlin. Gerónimo Rulli fue titular en el elenco neerlandés y tuvo un fallo clave en la eliminatoria resuelta en Alemania en favor del líder de la Bundesliga.

Luego del empate sin goles en el Johan Cruyff Arena hace siete días, los Hijos de los Dioses estuvieron lejos de obtener una ayuda divina en su expedición por el Estadio An der Alten Försterei. Tras la ejecución de un córner izquierdo, Danilho Doekhi metió un cabezazo que rebotó en la mano de Calvin Ughelumba. Inicialmente, el árbitro Ricardo de Burgos dejó seguir porque no consideró que fuese sancionable. A pesar de su apreciación, el VAR, a cargo de su compatriota español Xavier Estrada Fernandez, lo alertó de la jugada, la fue a revisar y cambió su mirada para sancionar penal. El tiro de Robin Knoche a los 19 minutos ingresó con suspenso porque Rulli tocó la redonda, pero no pudo evitar la apertura de su valla.

El elenco, que llegó a esta instancia por haber sido tercero en el grupo A de la UEFA Champions League procuró acelerar la búsqueda por el empate, pero en un minuto fatal recibió una estocada impensada. A tres del cierre de la etapa inicial, el tanto de Mohammed Kudus fue anulado por correcto fuera de juego y, sesenta segundos después, Josip Juranovic realizó un disparo que ofrecía escaso peligro.Pero el arquero argentino, que llegó este año desde Villarreal, no puso las manos firmes -venía en gran nivel- y su floja respuesta puso cuesta arriba la serie para la visita.

La tímida reacción ofrecida por uno de los animadores de la Eredivisie mostró que aún quedaba eliminatoria por jugar. Al minuto del complemento, Ajax salió herido en su honor para estampar rápidamente el descuento gracias a un centro de Steven Bergwijn, que impactó Kudus con su talón izquierdo para mandarla la red. Parecía que la fortuna comenzaba a cambiar de propietario, pero la pelota parada volvería a golpear la puerta de los dirigidos por John Heitinga.

* El compacto de la eliminación del Ajax en Alemania

Tres más tarde de esta celebración, Juranovic centró un tiro de esquina sobre el costado zurdo, Jurrien Timber perdió a Doekhi y el defensor neerlandés de 24 años encajó un testazo en el área chica para fusilar a Rulli, quien se quedó estático en su arco porque la lucha de Davy Klaassen y Rani Khedira para imponerse en el área chica desestabilizó al campeón del mundo en el preciso instante que el balón había partido con dirección al rectángulo menor.

El correr de la segunda etapa no contrajo alteraciones en el marcador y el dueño de casa amplió su racha y rompió la ajena. Ajax, que finalizó con 10 hombres por la expulsión del mexicano Edson Álvarez, no perdía hacía 13 partidos (6 victorias y 7 empates), mientras que el elenco de la capital alemana extendió su invicto a 9 compromisos, producto de 7 triunfos y 2 igualdades.

Los conducidos por el suizo Urs Fischer llegaron a la máxima categoría en 2019 y en la temporada pasada lograron la clasificación a la UEFA Europa League. Tras ser segundo en el grupo D, zona compartida con el Unión Saint-Gilloise de Bélgica, Sporting Braga de Portugal y el Malmo de Suecia, debió afrontar esta instancia eliminatoria. Además, comparte la cima del ámbito doméstico con Bayern Múnich y Borussia Dortmund y está en cuartos de final de la Copa de Alemania.

El Union Berlin se sumó al Manchester United, Juventus, Sporting de Lisboa, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Sevilla y Roma como los clasificados a los octavos de final de la competencia. Este viernes desde las 8 (hora argentina) conocerán a sus próximos rivales, que podrían ser Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad o Unión Saint-Gilloise.

