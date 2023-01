De Japón al Bajo Belgrano: la admiradora de Messi, zurda e hincha de Newell´s que desembarcará en el fútbol argentino

Ichika Egashira, la primera japonesa en jugar en la liga argentina

En un cuadrado del zoom, la nocturna Buenos Aires. En el otro los primeros rayos de sol en Japón. Ichika Egashira se acomoda para la entrevista desde Prefectura de Shiga, región de Kansai, a casi 470 kilómetros de Tokio. La nipona es noticia por ser la primera jugadora de profesional de Japón en arribar a suelo argentino para alistarse en el plantel femenino de Primera División del club Excursionistas.

Su llegada revolucionó el mercado de pases y su nombre copó todos los portales deportivos nacionales. “¡Ya la queremos un montón! ¡Te esperamos en el Bajo Belgrano, Ichika!”, fueron las palabras de bienvenida que escribieron desde la cuenta de Twitter de fútbol femenino del club que tiene su estadio ubicado en la calle La Pampa al 1300. “Sé de la rica historia de Excursionistas y al ser de Buenos Aires me atrajo mucho más”, le dice a Infobae y adelanta lo que imagina en su debut: “Voy a tratar de disfrutar al máximo mi primer partido y estoy convencida de que voy a hacer un gol”.

Ichika empezó a jugar a la pelota en el colegio a los 9 años. Según confiesa, su papá en realidad quería que su hermano menor fuera el futbolista, pero como a él nunca le revistió interés este deporte, fue ella quien decidió tomar el protagonismo. Sus cualidades con la pierna izquierda causaron sorpresa de inmediato y su atracción fue en aumento. “A los 12 años cuando vi el libro del colegio y me encontré con mi foto en el equipo de la escuela empecé a sentirme más identificada con el fútbol y a soñar con algo más grande”, cuenta.

En la adolescencia comenzó a jugar en las inferiores de Iga FC Kunoichi Mie, un equipo que compite en la primera división del fútbol femenino en la Liga Nadeshiko de Japón. Sus gambetas, la creación de jugadas determinantes y sus goles la llevaron rápidamente al primer equipo, en el que vistió la camiseta número 18 durante toda la temporada 2022.

En la adolescencia comenzó a jugar en las inferiores de Iga FC Kunoichi Mie, un equipo que compite en la primera división del fútbol femenino en la Liga Nadeshiko de Japón.

La liga femenina de Japón, según cuenta, se convirtió en la atracción de otros mercados y muchas jugadoras se van a distintos puntos de Europa. “Italia, Inglaterra, Francia”, describe como los destinos más salientes y agrega que “cada vez están saliendo más y buscan a más jugadoras japonesas”. Los motivos por los que se da este presente ponen el foco principal en el crecimiento del fútbol femenino japonés. “Las jugadoras son muy hábiles técnicamente y muy inteligentes a la hora de la toma de decisiones. Más allá de ganar campeonatos mundiales - Sub-17 y el mayor femenino - se está profesionalizando y tiene mucha dedicación”, dice Ichika.

Ichika tiene 20 años y su llegada a Excursionistas se dio por intermedio de Musou Argentina FC, un equipo amateur que está financiado por Japón, que hasta el año pasado participó en la liga deportiva regional sur/ zarateña y en la actualidad busca meterse en torneos de investidura más profesional para contribuir y generar este tipo de intercambios culturales. “Siento pasión por el fútbol argentino. Quiero vivir esa pasión con la que juegan y mejorar día a día mi técnica para destacar como jugadora”, confiesa.

El anuncio de Excursionistas de su reciente contratación

Y agrega: “Después de ver el Mundial y ver la agresividad física por el juego, me sentí atraída por la mentalidad ganadora. La mayoría de los jugadores argentinos que se van a Europa, triunfan. Quiero descubrir el secreto o la forma para tratar de brillar en clubes grandes como lo hacen las estrellas de Argentina”, dice y revela algunas pistas más sobre su decisión de distanciarse a más de 18487 kilómetros de su familia.

Si bien no tiene preferencias por ningún club argentino, confiesa que le gusta Newell´s por el paso que tuvo Lionel Messi. “Vi vídeos de cuando era chico, pero acá no hay muchas posibilidades de ver fútbol argentino”, cuenta. Su admiración por el futbolista rosarino es confesa y cuando se refiere a sus cualidades con la pelota, su voz se quiebra en elogios. “Soy zurda y en la secundaria trataba de imitarlo en todos los movimientos. Cada vez que lo veo tocar la pelota es admirable”, dice.

Ichika Egashira "Trato de ganar como sea"

Ichika contesta con una sonrisa y habla de forma pausada, mientras los traductores asienten con la cabeza y se preparan para revelar las respuestas. Respecto de su barrera idiomática, mientras termina de gestionar los papeles para poner pie firme en Argentina y alojarse en un departamento en Parque Chas, muestra un libro con el que está estudiando castellano y ensaya algunas palabras en español. “Voy a tratar de hablar lo más posible con mucha gente para aprender lo más rápido que pueda el idioma. Con mis compañeras y la gente amiga que me vaya haciendo voy a ir perfeccionándolo”, dice.

La pequeña Ichika la pisa frente a una rival y saldrá por el lugar menos pensado. Así cuando era niña como ahora

-¿Cómo te definirías cuando estás dentro de una cancha de fútbol?

-Juego con mucha alegría y con la presión de no querer perder. No me gusta. Por eso trato de ganar como sea. Me encanta lo que hago y lo disfruto mucho, sobre todo cuando hago un gol.

-¿Cómo viviste el último Mundial de Japón?

-Los partidos de Japón la mayoría fueron a las cuatro de la mañana. Entonces dormía la siesta para despertarme temprano y ver el partido con una amiga. Los triunfos con Alemania y España los disfrutamos y gritamos mucho. Fue un impacto muy grande en la sociedad japonesa y eso se vio reflejado entre mis compañeras que estaban muy alegres y entusiasmadas. Trajo mucha alegría.

Seguir leyendo: