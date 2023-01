La conmovedora imagen del Patón Bauza con su nieta mientras continúa su lucha contra una enfermedad degenerativa

La foto que compartió Maxi Bauza, hijo del Patón

Una imagen de Edgardo Bauza se viralizó en las últimas horas: apareció junto a su hijo Maximiliano, quien la compartió, y su nieta Juana. Mientras lucha contra una enfermedad degenerativa que lo alejó hace un tiempo del fútbol profesional, el Patón fue alentado por miles de fanáticos en las redes sociales. “Terminó la espera. Juana y el Patón”, fue el comentario de Maxi en la foto que subió a las historias de su cuenta de Instagram.

A principios de 2019, Edgardo Bauza dejó sus funciones como entrenador de Rosario Central y se desligó prácticamente del fútbol. Su entorno detectó que tenía extraños síntomas en el último tiempo y decidieron someterlo a una serie de estudios que, con el correr de los meses, determinaron que padece demencia temperofrontal, una enfermedad cognitiva.

“Fue como marcan los libros lo que le pasó. Cuando él terminó de trabajar en Central pensamos en ir al médico porque veíamos algunas actitudes raras. Fue un año y medio de consultas y estudios hasta que le dieron el diagnóstico. Cambió mucho a los 6 ó 7 meses que dejó de trabajar. Lo último que afectó esta enfermedad es el razonamiento. Fueron pasando algunas cosas”, manifestó su hijo Maximiliano hace algunos meses.

Durante la disputa de la Copa del Mundo, su representante Gustavo Lescovich había subido otra imagen en la que Bauza, quien integró el plantel de la selección argentina subcampeona del mundo en 1990, tenía puesta una camiseta albiceleste con el número 5 y su apellido (era la que había recibido durante su presentación como DT del conjunto nacional en 2016). El Patón vive actualmente en Ecuador, acompañado de su esposa y sus otros hijos.

“Te cambia la personalidad de arranque. Nos dimos cuenta con comentarios que hacía y cosas así. Quisimos ver qué le pasaba y nos lo dijeron un tiempo después. No es que te sacan sangre y te dicen ‘es esto’. Hoy la enfermedad está más avanzada y, como toda enfermedad degenerativa, va teniendo algunas complicaciones pero lo importante es que está tranquilo y cuidado”, había precisado Maximiliano sobre su papá.

Luego de que Rosario Central plantara un busto de Bauza en el Predio que tiene en Arroyo Seco, San Lorenzo le puso el nombre del Patón a la Tribuna Sur del estadio Nuevo Gasómetro o el vestuario local llevará su nombre y apellido: “Es un mimo muy lindo para mi viejo, me pone muy contento. Está bueno que pasen estas cosas que mueven energías y yo sé que por algún lado le va a llegar”.

Maxi Bauza aclaró que no había antecedentes familiares sobre este diagnóstico y que por eso la sorpresa fue aún mayor. En tanto, aclaró que el entrenador se encuentra en perfecto estado físico pese a que está afectada su capacidad cognitiva. “Ya es complicado que tenga lucidez, casi no se puede tener una conversación fluida ni nada de eso”, lamentó, y al mismo tiempo reveló que no pueden descartar ni confirmar que las exigencias físicas y altísimos niveles de estrés generados por el fútbol pudieron ser la causa de este padecimiento. “Leímos e investigamos miles de cosas, pero no hay forma de saberlo”, aclaró.

