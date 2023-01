Los dos futbolistas de Boca Juniors que se irán del club luego de volver de Emiratos Árabes

Dos futbolistas xeneizes tienen las horas contadas en el club

Volverán con el resto del plantel, pero mantendrán sus valijas armadas para definir detalles y marcharse a otros clubes. Boca Juniors tiene casi cerradas las desvinculaciones a préstamo de dos futbolistas que no tienen total consideración del cuerpo técnico: Aaron Molinas y Esteban Rolón. No fue casualidad que ninguno de los dos integrara siquiera la nómina de suplentes en la final contra Racing por la Supercopa Internacional en Emiratos Árabes.

Darío Benedetto reveló la intimidad del viaje con Racing hacia Abu Dhabi para disputar la Supercopa Internacional El delantero de Boca dio detalles sobre el vuelo que compartió el Xeneize con la delegación de la Academia. Las imágenes VER NOTA

El talentoso mediocampista surgido en la cantera azul y oro fue uno de los jugadores de Boca más requeridos en el mercado. Por él llegaron propuestas desde el exterior (México y Ecuador) y al menos cinco clubes de Argentina consultaron formal o informalmente. Rosario Central y Argentinos Juniors solicitaron condiciones por su préstamo, pero quien más avanzada tiene la gestión de su cesión es Tigre.

Hay acuerdo total entre los clubes por la cesión de un año, aunque resta el pulgar arriba del futbolista, que decidió concentrarse 100% en el compromiso con su equipo en Al Ain y responder después del que fue el primer partido oficial del año para los dirigidos por Hugo Ibarra.

El golazo de volea de Facundo Roncaglia para Boca Juniors en la Supercopa Internacional ante Racing El defensor xeneize abrió la cuenta en Emiratos Árabes con una volea espectacular VER NOTA

Así como el Matador tuvo en su plantel el año pasado a Equi Fernández, quien hoy entró frente a la Academia en buen nivel y está por encima de Molinas en la consideración del DT, ahora pretende cubrir esa baja con la contratación de Aaron. La clave en la operación fue Diego Martínez, entrenador de los de Victoria, quien dirigió al futbolista en las inferiores xeneizes. “Está hecho en un 90%”, le advirtieron a Infobae desde territorio tigrense. De no mediar imponderables, Aaron se mudaría a Tigre hasta diciembre.

Aaron Molinas y Esteban Rolón, con un pie afuera de Boca

Respecto a Rolón, que tuvo posibilidades de salida en los últimos mercados pero confió en pelear por un lugar en Boca, el equipo que se quedará con sus servicios es Newell’s Old Boys. La Lepra gestionó un préstamo de un año por expreso pedido de Gabriel Heinze, quien lo dirigió en su paso por Argentinos Juniors en la temporada 2016/2017, cuando el Bicho consiguió el ascenso a Primera con un fútbol de alto vuelo y jóvenes promesas que explotaron ese año. El Colo fue pieza clave para el Gringo y disputó 39 cotejos (hizo un gol).

La extravagante presentación del Pulga Rodríguez en su nuevo club con “la participación” de Xavi Hernández, Jürgen Klopp y Fernando Redondo El delantero firmó su nuevo contrato en Central Córdoba de Santiago del Estero. El club lo recibió con un llamativo video. Las imágenes VER NOTA

Otro entrenador que había dirigido en Huracán y quiso contratarlo en este mercado para Lanús fue Frank Darío Kudelka, aunque la negociación quedó trunca y finalmente el Granate cerró paradójicamente al ex mediocampista central de la Lepra, Julián Fernández.

De esta forma, Ibarra libera dos integrantes de su plantel en un sector en el que casi tenía superpoblación. Alan Varela, Pol Fernández, Martín Payero, Juan Ramírez, Equi Fernández, Cristian Medina, Pulpo González y Óscar Romero son los volantes con los que trabajará de ahora en más.

¿AGUSTÍN ROSSI TAMBIÉN PUEDE IRSE AHORA?

Existe una chance de que el Flamengo le haga una oferta a Boca para liberarlo y llevárselo en este mercado (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de que el Flamengo anunciara la firma de su precontrato, Hugo Ibarra incluyó al arquero de Boca en la lista de concentrados para viajar a Emiratos Árabes Unidos aunque no lo utilizará en el próximo semestre. Así lo aclaró el DT en conferencia de prensa: “Un equipo de Brasil comunicó sobre un pre contrato firmado con Agustín (Rossi) y desde ese momento yo decidí para este año que todos mis jugadores deben estar comprometidos con el club 100 por ciento. Por eso fue la decisión. Yo trabajo con más de 30 jugadores, los quiero comprometidos”.

No habría que descartar que el club carioca acerque una propuesta para quedarse ahora mismo con el guardametas de 27 años, que tiene contrato en la Ribera hasta el próximo 30 de junio. Se rumoreó que los 300 mil dólares ofrecidos por el Flamengo a Boca no fueron suficientes para que el Consejo se desprenda de él. Por el momento, Rossi permanecerá trabajando con el grupo pero es un hecho que no atajará más en Boca.

SEGUIR LEYENDO: