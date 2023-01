Jesús Corona podría retirarse al final del Clausura 2023

Jesús Corona aún está en los planes de Cruz Azul (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Luego de un 2022 lleno de incertidumbre derivado a una lesión que lo aquejó por más de un semestre, Jesús Corona se dice “en su mejor momento” de cara al inicio del Clausura 2023 donde Cruz Azul parte como uno de los favoritos tras su campeonato de pretemporada en la Copa Sky ante el Guadalajara.

Pese a su rol protagónico durante la preparación de la temporada, Chuy es consciente de que la edad pasa factura y la presión de las generaciones venideras no puede pasar desapercibido en una institución como Cruz Azul, es por ello que el arquero de 41 años estaría pensando prontamente en colgar los guantes.

Así lo dio a conocer durante una entrevista para Mediotiempo: “Sí tuve una plática con el ingeniero Víctor acerca de ello, le dije que me esperara para ver el tema físico, porque estaba en el tema de recuperación; la idea es que pueda permanecer en la institución, ya veremos si me sigo sintiendo bien físicamente. En estos momentos me siento muy bien físicamente”, indicó.

Corona ha sido totalmente transparente con la institución capitalina, donde ya conocen su probable decisión de dejar la portería cementera: “Si se da la oportunidad, y me siento físicamente para permanecer, seré sincero y seguiré, pero si es a la inversa les diría y estaré agradecido por las oportunidades que me dieron de seguir”, detalló.

Corona durante el Apertura 2022

Un nuevo proyecto comenzó con los celestes a manos de Diego Aguirre en el verano. El técnico uruguayo recibió el estatus médico de Corona y de inmediato optó por tener a Sebastián Jurado como su guardameta titular al arranque del Apertura 2022.

El juvenil parecía tomar la batuta que Chuy, sin embargo, tras una demostración de un crecimiento profesional por parte de Jurado y un Corona relegado que estaba más próximo al retiro que a un regreso, América se plantó frente a Cruz Azul y con un 7-0 que se convirtió en la mayor goleada histórica para La Máquina, que cobró las cabezas de Aguirre y Jurado.

Foto de archivo de portero Jesús Corona junto al defensor Julio Domínguez alzando el trofeo de campeón con Cruz Azul tras ganar la final del torneo mexicano Guard1anes Clausura. Estadio Azteca, Ciudad de México. 30 de mayo de 2021. REUTERS/Henry Romero

Con la llegada de Raúl Gutiérrez, Corona avivó su rol, pues el Cruz Azul logró acceder al Repechaje y después a los Cuartos de Final, en donde fueron eliminados por Rayados de Monterrey. Chuy ha sido un multicampeón con el cuadro de la Noria.

El guardameta mexicano vivió un año de altas y bajas donde paso de ser relegado a convertirse en el arquero habitual de la Maquina a lo largo del torneo pasado y donde vivió un “renacer” al cierre de la temporada. Los siete partidos de la temporada Apertura 2022 fueron para el guardameta y recibió nueve goles, apenas dos más de los siete que registró Jurado.

Dentro de la institución cementera Corona ha ganado dos Copa MX, una Supercopa MX, una Liga MX un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM Ð Estadio Azteca, Ciudad de Mexico, Mexico - November 7, 2020 Cruz Azul's Jesus Corona kneels before the match REUTERS/Henry Romero

Por otro lado, Chuy buscará romper la barrera de los 500 partidos jugados durante el Clausura 2023 con la casaca azul. Lleva 487 partidos entre Liga MX, la extinta Copa MX, Liga de Campeones de la Concacaf, Mundial de Clubes, Leagues Cup y Supercup Liga MX.

