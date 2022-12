La emocionante foto de Carlos Bilardo viendo a Messi y a la selección argentina campeona del mundo: qué dijo Scaloni cuando se la mostraron

La emocionante foto de Carlos Bilardo viendo a Messi y a la selección argentina campeona del mundo

Argentina cumplió el sueño de coronarse como campeón mundial luego de 36 años. Y si hay alguien que sabe de logros es Carlos Salvador Bilardo, el entrenador del recordado equipo en México 1986. Por ello, no sorprendió que apenas finalizara el encuentro disputado en el estadio Lusail de Qatar el nombre del Narigón haya sido uno de los más mencionados.

“Ojalá que lo hayan disfrutado los dos, creo que sí”, respondió Lionel Scaloni en la conferencia de prensa cuando le preguntaron por Bilardo y por César Luis Menotti, el otro entrenador campeón del mundo en Argentina 1978.

“En la misma mesa no creo que esté, ellos tienen una carrera y marcaron una época. Hoy me vale que la gente esté contenta”, continuó el oriundo de Pujato, quien ya había celebrado el título de la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná y la Finalissima ante Italia en Wembley.

El usuario Bilardo Eterno compartió la imagen junto a otras cientas de cuentas de las redes sociales

Sin embargo, entre las tantas menciones de los entrenadores campeones del mundo hubo una imagen que se viralizó: Carlos Bilardo disfrutando del título argentino en Qatar.

La emocionante foto fue aportada por la propia familia del Doctor y en la misma se lo ve sentado en el sillón, con dos imágenes de la Virgen en la mesa y enfrente la pantalla de TyC Sports que muestra en primer plano Lionel Messi besando la Copa del Mundo. Todo un símbolo por tratarse del trofeo que Narigón tanto valoró a lo largo de su exitosa carrera.

En la propia señal deportiva, a Lionel Scaloni le mostraron esta imagen y su reacción fue a pura emoción. “¡Qué bueno, qué bueno!. Un adelantado. Él y el Flaco Menotti. Un agradecido, nacimos viéndolo a ellos y no me pouedo imaginar estar ahí. Le agredezco que esté viviendo este partido, un momento inolvidable”, reconoció el entrenador de 44 años.

Semanas atrás, el entorno de Carlos Salvador Bilardo había revelado cómo vivía el Doctor el Mundial Qatar 2022. Más allá de su enfermedad, el Narigón estuvo muy pendiente de la selección argentina y miró los partidos del equipo conducido por Lionel Scaloni. Incluso se dijo que estaba entusiasmado con su rendimiento, según informó en en testimonios radiales Miguel Lemme, su ex ayudante de campo en Estudiantes de La Plata entre 2003 y 2004, la última vez que el Narigón dirigió al Pincha.

El colaborador había contado en una entrevista con Radio Provincia que el ex entrenador que supo ser campeón mundial en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, estaba contento por el funcionamiento del elenco a cargo del estratega de Pujato, que se clasificó para jugar los cuartos de final del certamen. “Bilardo ve el Mundial y está contento con el rendimiento de la selección”, había asegurado Lemme, quien además fue asistente técnico del seleccionado entre 2008 y 2009 en el primer año de Diego Armando Maradona como primer entrenador del equipo.

Miguel Lemme junto a Carlos Bilardo (Twitter: @GrassoWalter)

Lemme es un viejo conocido de Bilardo ya que como jugador fue campeón en el Estudiantes de La Plata que se consagró en el Torneo Metropolitano de 1982. Gracias a ese título el entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, le ofreció el cargo de director técnico al Carlos en la Selección, puesto que asumió en 1983 y del que se mantuvo hasta la final del Mundial Italia 1990. En ese momento consideró que se había cumplido un ciclo y a pesar de la insistencia de Grondona, renunció y fue reemplazado por Alfio Basile.

Bilardo padece desde desde mayo de 2018 el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. En ese momento debió ser internado de urgencia. Desde entonces, se encuentra asistido las 24 horas por un equipo de profesionales. Lemme, además de haber trabajado con Bilardo es amigo suyo, y en mayo de 2021 reveló que la familia decidió no informarle los fallecimientos de Diego Maradona ni de José Luis Brown. “Me preguntó ‘¿dónde está el 10?’ y yo enseguida le contesté que no sabía dónde andaba ese loco”, informó Lemme en ese entonces.

Rodean al Doctor Bilardo, Ricardo Giusti, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri. La foto es de febrero de este año (@gringo_giusti)

El Doctor también recibió la visita de sus ex dirigidos en la selección argentina y en una reciente entrevista con Infobae, el ex volante Ricardo Giusti indicó que “Carlos está ahí, con un estado relativamente bueno. Está en su departamento, acompañado. No es el mismo de antes obviamente, no tiene las ganas de antes, pero dentro de lo que tuvo, una lesión seria en el cerebro, está bien”.

