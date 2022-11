Renunció el presidente y toda la junta directiva de Juventus: así fue el escándalo por irregularidades en los pases que salpicó a Cristiano Ronaldo

De izquierda a derecha: Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved y Andrea Agnelli (REUTERS/Massimo Pinca)

La junta directiva del Juventus al completo, incluido el presidente Andrea Agnelli y el vicepresidente Pavel Nedved, dimitió debido a las recientes investigaciones judiciales de contabilidad falsa e irregularidades en las transferencias. En la misma entró en escena Cristiano Ronaldo quien se vio involucrado en una supuesta promesa de pago por 20,2 millones de dólares (20 millones de euros) en un momento de ajustes salariales en el pico de la pandemia de COVID-19, algo que habría sido un secreto entre el delantero portugués y los directivos.

“Los miembros de la junta directiva, considerando la centralidad y relevancia de los asuntos legales y técnico-contables pendientes, han considerado de interés social recomendar al Juventus que adopte una nueva Junta Directiva para abordar estos temas”, comunicó el club.

“A propuesta del Presidente Andrea Agnelli y con el fin de permitir que la decisión sobre la renovación de la junta sea remitida a la Asamblea de Accionistas lo antes posible, todos los miembros de la misma presentes en la reunión declararon que renuncian a su cargo”, se lee en el comunicado del club.

El consejero delegado de la entidad turinesa, Maurizio Arrivabene, mantendrá su puesto durante este período de transición: “La junta ha solicitado a Maurizio Arrivabene que mantenga el cargo de Consejero Delegado”.

Sin embargo, según apunta Sky Sports Italia, dejará el cargo una vez finalizado el período de transición entre la ya extinta junta directiva y la nueva. Una tarea para la que se ha nombrado como director general del club a Mauricio Scanavino, hombre de confianza de John Elkann, primo de Agnelli, presidente de Ferrari y director ejecutivo de Exor, una empresa neerlandesa controlada por los Agnelli.

Este escándalo que sacude a la Vecchia Signora se debe a dos causas judiciales, la primera, cuyos acusados ya fueron absueltos en abril, fue una supuesta inflación ficticia e irreal de los precios de mercado de los jugadores del primer equipo para sacar más beneficio en su posterior venta.

La segunda está relacionada con el ejercicio económico de 2020, cuando por la situación socioeconómica generada por la pandemia de COVID-19 la Juve acordó aplazar pagos a determinados jugadores que no fueron incluidos en el ejercicio fiscal de ese año. En marzo de 2020, la entidad blanquinegra llegó a un acuerdo con los jugadores por el que renunciaban a cuatro meses de su sueldo, por lo que el presupuesto del club no se vio tan dañado ante el delicado contexto económico mundial. Sin embargo, según informaron algunos medios el pasado mes de marzo, el acuerdo no sería de una renuncia del salario, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses.

Cristiano Ronaldo estaría involucrado en una de las causas. Jugó en la entidad entre 2018 y 2021 (REUTERS/Alberto Lingria/File Photo)

Este matiz habría supuesto un ahorro para el presupuesto del Juventus ya que el club habría omitido que el acuerdo no era una renuncia sino un aplazamiento y no habría incluido en su balance económico el sueldo aplazado como deuda.

Entre estos jugadores a los que se les difirió el pago, según informaron medios locales, se encontraría Cristiano Ronaldo, ya que la Fiscalía de Turín encontró en el mes de octubre un documento en el que el club turinés se habría comprometido al pago de 20 millones de euros al portugués, exactamente el importe correspondiente a su sueldo de cuatro meses. Este pago, al igual que el de resto de jugadores implicados, no aparece en el ejercicio económico de ese año.

La investigación de la Fiscalía sigue en curso, por lo que la Vecchia Signora podría ser sancionada económicamente -no se esperan sanciones deportivas- en caso de que se confirme oficialmente que falseó sus cuentas al pagar el salario de los jugadores mediante acuerdos privados. En marzo del presente año, jugadores implicados como el argentino Paulo Dybala, ahora en el Roma, fueron interrogados por la Fiscalía de Turín.

Agnelli pone fin así a doce años de mandato y, en principio, a la unión de su apellido con el Juventus. Fue el cuarto Agnelli que presidió el club, después de que lo hiciera su abuelo Edoardo, su tío Gianni y su padre Umberto. Los otros directivos que han dimitido son Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia y Suzanne Keywood.

