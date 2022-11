“La presión es un privilegio”: el lema de Luis Enrique para motivar a los jugadores de España en el Mundial Qatar 2022

El entrenador del seleccionado europeo destacó la presión con la que conviven sus dirigidos

España y Alemania empataron 1-1 el único cruce entre campeones mundiales programado en la primera ronda del Mundial Qatar 2022 que se disputó en el estadio Al Bayt, por la segunda fecha del Grupo E. Los goleadores del partido surgieron desde el banco de suplentes: Álvaro Morata puso en ventaja a los españoles a los 17 minutos del segundo tiempo y Niklas Füllkrug empató para los germanos a los 38.

Pánico en Alemania tras la caída ante Japón en el Mundial Qatar 2022: “Si jugamos así contra España, estaremos eliminados” Lothar Matthäus, campeón del mundo en Italia 1990 e histórico del combinado europeo, criticó el planteo del entrenador Hans-Dieter Flick en la derrota contra los asiáticos. “No entendí algunas de sus decisiones”, se sinceró. De perder, podría quedar eliminado en primera fase por segunda vez consecutiva VER NOTA

Luego del compromiso el entrenador de La Roja brindo su habitual conferencia de prensa y reveló el lema con el que motiva a sus jugadores en el país del Golfo. “La presión es un privilegio”, dijo el entrenador que formó un plantel rejuvenecido con muchos protagonistas menores de 20 años. Para el estratega, la fórmula del éxito es que los futbolistas vivan esta competición “como una oportunidad” y para ello, los protagonistas deben afrontar sus encuentros con la misma convicción que mantienen en sus respectivos equipos en las ligas de Europa.

Con relación al empate con el tetracampeón del mundo señaló: “Es un sensación extraña cuando estás por ganarle a Alemania y si no lo logras, es una pena. Es un momento malo, pero rápidamente tenemos que pensar que estamos arriba en el grupo de la muerte”. Luego de la goleada 7-0 ante Costa Rica del debut, la Roja sumó un punto ante el elenco teutón en un partido que también pudo haber perdido, según la opinión del DT, y con otro empate ante Japón clasificará a los octavos de final. “El empate nos sirve pero intentaremos ganarle a Japón. No vamos a especular”; aseguró el ex Barcelona.

El emotivo recuerdo de Luis Enrique para su hija que hoy cumpliría 13 años: “Allí donde estés, pasa un gran día” El técnico español publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para recordar a Xana, quien falleció en agosto de 2019 luego de combatir contra un cáncer VER NOTA

La jugada del gol de Álvaro Morata tuvo como partícipe al lateral izquierdo Jordi Alba, uno de los más experimentados de un plantel que tiene 20 de 26 debutantes en Mundiales. “La gente se cansa de los veteranos pero Jordi y Sergio Busquets son dos jugadores de altísimo nivel. A Bus hace varios años lo intentan retirar, pero ojalá lo podamos convencer de jugar otro Mundial”, deseó.

Por su parte, el DT de Japón, Hayime Moriyasu, adelantó que ante España saldrán “a ganar” en busca de la clasificación a los octavos de final, luego de la derrota ante Costa Rica. “Saldremos con otro plan, así que para el próximo partido iremos por todo. Veremos el partido de esta noche de España contra Alemania y lo intentaremos preparar lo mejor posible”, señaló técnico en conferencia de prensa.

Otro show de Luis Enrique como streamer: los “permitidos” de España y por qué es imposible que haya espías en el Mundial Qatar 2022 El entrenador tuvo su tercer día de transmisión y respondió dudas de los espectadores. Los detalles de la concentración de La Furia y su análisis del partido inaugural entre Qatar y Ecuador VER NOTA

El entrenador japonés aceptó que su equipo “debe mejorar” de cara a la última fecha de la fase de grupos que pondrá el juego el pase a los octavos de final. “Hoy intentamos no conceder un gol. La primera parte no fue muy vistosa, pero creo que controlamos el partido y en la segunda mitad tuvimos bastante más posesión de balón. Pero eso no nos bastó. Pensábamos que íbamos a ganar, pero nos ganaron ellos”, apuntó sobre la derrota con los “Ticos”.

Finalmente, el más comprometido es Hansi Flick, quien destacó el “alto nivel” futbolístico que se vio en el empate 1-1 ante España. “Se jugó un partido de alto nivel. Esto es lo queremos ver de nuestra Selección. España es un gran equipo, con una buena mezcla de juventud y experiencia y me gusta su estilo de juego. Y nosotros mostramos lo que podemos hacer. Estoy satisfecho”, manifestó el DT germano.

Alemania tuvo buenas situaciones, incluso un gol anulado en el primer tiempo, pero se salvó de la derrota recién a siete minutos del final por el gol de Niclas Füllkrug. El delantero de Werder Bremen, de 29 años, se metió en la lista para el Mundial por la baja por lesión de Timo Werner por ser uno de los goleadores de la actual Bundesliga y en su tercer partido con el seleccionado marcó un tanto clave para intentar la clasificación en la última fecha contra Costa Rica. “Tiene un corazón grande, es muy importante para el grupo y estamos encantados de tenerlo”, valoró el alemán sobre el sorprendente héroe del equipo.

SEGUIR LEYENDO