El detrás de escena del video maradoniano del protagonista de “Vikingos”: lo que más le gusta de la Argentina y de qué cuadro es hincha

El actor australiano celebró con un grupo de argentinos

El mismísimo Ragnar Lothbrok participó esta semana de una celebración de Halloween en la que se lo vio abrazado a un joven disfrazado de Diego Armando Maradona, cantando canciones relacionadas al astro argentino y hasta tomando fernet. ¿Cómo una estrella de Netflix llegó a esta fiesta? ¿Es realmente el actor un fanático del Diez?

El día que Diego, en el peor cumpleaños de su vida, aceptó que la muerte le llegara Triste, aislado, sin poder reunir a todos sus afectos –nieto, hijas, hijos, ex mujeres, otros familiares, amigos- y con la evocación de Doña Tota y Don Diego, dos ausentes insustituibles, vivió pendiente de 14 pastillas diarias y hacer lo que le indicaban. Ya no era él. Y se entregó… VER NOTA

La historia se remonta mucho tiempo atrás, cuando Juan Rosso, un cordobés que se mudó a Australia para cambiar su vida, eligió el pueblo de Echuca, del estado de Victoria, para instalarse por un tiempo. El lugar en donde habitan cerca de 15 mil personas tiene una particularidad: es el hogar de Travis Fimmel, el actor que interpretó a Ragnar Lothbrok en Vikingos, la popular serie de Netflix.

“Es como cualquier hijo de vecino, hace unas semanas estábamos con peligro de inundaciones y el chabón andaba de voluntario llevando bolsas de arena”, contó Rosso en diálogo en Infobae, quien explicó que Fimmel tiene su propia marca de cerveza, por lo que coincidieron en algún evento y de esa manera pudieron intercambiar las primeras palabras.

Un hombre con un maletín lleno de dólares y una acusación: el libro que revela nuevos detalles de la incentivación de Argentina a Polonia en el Mundial 74 Wladyslaw Zmuda, integrante del seleccionado europeo que terminó tercero en la Copa del Mundo de Alemania, contó en su biografía su versión sobre el episodio más polémico de aquella competencia VER NOTA

Fue así que el actor que encarna a uno de los grandes líderes de la historia del pueblo vikingo entabló una amistad con el cordobés y con un grupo de argentinos y uruguayos que viven en Echuca. Justamente con ellos se encontró antes de las celebraciones de Halloween y fue entonces que lo invitaron a pasar la noche de fiesta en un hostel de la zona.

Travis Fimmel en el papel de Ragnar

“Fuimos a un lugar en el que vendían alcohol, donde estaba él. Caímos con mate y termo y se acordó de nosotros y estuvimos conversando”, recordó Patricia Bentancur, una uruguaya que pasa sus días en Australia. “No sé si conoce mucho de Uruguay, me dijo que sabía dónde quedaba, pero no le creí mucho”, comentó entre risas.

Nueva edición de la Feria del Libro de Miami con homenajes a Maradona y al Nobel José Saramago Del 13 al 20 de noviembre se realizará la feria literaria en español más importante de Estados Unidos. Habrá más de 500 actividades, entre las que se encuentran la presentación de los libros del cantautor colombiano Juanes, la escritora española María Dueñas y el ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad. VER NOTA

Lo cierto es que Fimmel aceptó la invitación y el 31 de octubre por la noche fue a la fiesta y se encontró nada menos que con un joven disfrazado de Diego Armando Maradona. Impulsado por todos los presentes -y por la inhibición que provoca el alcohol- el actor terminó abrazado al falso Pelusa y bailando Live is Life, la canción de Opus que se asocia directamente con el máximo ídolo de la historia de la selección argentina.

“La verdad es que no sé si conoce mucho sobre Maradona, porque acá no ven mucho fútbol”, admitió Rosso después de que se viralizaran los videos de la fiesta en las redes sociales. Aunque, sí aseguró que el actor tiene un enorme cariño por la Argentina: “Es fan del asado, así que cada vez que viene al pueblo sale juntada. Pero él es muy tranqui, yo le pongo canciones de La Mona (Jiménez) pero no me da mucha cabida”.

Además, hasta ahora y gracias a este grupo de argentinos y uruguayos, el intérprete de Ragnar Lothbrok ha probado el fernet y el mate, aunque todos coinciden en que ninguno satisfizo su paladar. Por el momento, el asado es lo que más disfruta, además de las charlas. Pero eso no es todo porque, si bien el australiano no se reconoce como un fanático del fútbol, ha hecho una promesa.

Mientras los ojos del fútbol están puestos sobre el Mundial de Qatar que comienza el 20 de noviembre, a Rosso le preocupa otro torneo: la Primera Nacional. Fanático de Instituto, el cordobés sigue con atención la definición del reducido por el ascenso a la Liga Profesional que su equipo pelea junto a Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Caseros. En este contexto, sumó a Fimmel a su locura y lo convirtió en un hincha más: “Me prometió un video y fotos con la camiseta de la Gloria si asciende”.

Seguir leyendo: