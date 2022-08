Dolorosa noticia en Boca Juniors: Exequiel Zeballos sufrió una grave lesión y deberá ser operado

La violenta patada al Changuito Zeballos en Boca-Agropecuario

Iban apenas cinco minutos de partido en el Estadio Padre Martearena de Salta cuando sucedió una imagen más que dolorosa: el defensor de Agropecuario Milton Leyendeker le pegó una patada repleta de violencia a Exequiel Zeballos sobre al lateral del campo. La promesa de Boca Juniors quedó tendida en el suelo y no pudo continuar disputando el duelo por Copa Argentina. Las sospechas ya se habían instalado apenas se vio el llanto del jugador, pero los estudios médicos confirmaron lo peor.

El Changuito, que permaneció con hielo en el banco de suplentes y luego debió ser trasladado en silla de ruedas a una clínica de Salta durante la madrugada, se realizó exámenes complementarios en Buenos Aires tras el regreso del plantel. Allí se conoció en detalle su situación: “Sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico”, aclaró la entidad.

“Recibió un golpe tremendo. No puedo decir más nada, la imagen habla por sí sola. Me preocupa porque tuvo que salir tan pronto en un partido que tenía muchas ganas de jugar, la verdad que duele mucho”, había dicho el Negro Ibarra en la conferencia post partido cuando todavía se desconocía del diagnóstico definitivo.

El parte médico oficial de Boca Juniors

El delantero de 20 años renovó contrato hace unos días atrás, en una de las negociaciones que fue prioridad para el Consejo de Fútbol junto con Alan Varela. El nacido en Santiago del Estero estiró su vínculo con la entidad donde se formó hasta diciembre del 2026 y tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares en caso que aparezca algún interesado en ficharlo.

A última hora de ayer, una fuente ligada al plantel xeneize le había adelantado a este medio que a la lesión ligamentaria de tobillo derecho se le podía sumar una fractura en la tibia. Es precisamente en esa articulación el problema del Changuito, que probablemente recién vuelva a la actividad oficial el año que viene, ya que su rehabilitación demandará al menos tres meses (esto no fue confirmado oficialmente) y el acotado calendario futbolístico por el Mundial de Qatar 2022 acabará entre fines de octubre y principios de noviembre.

Por otra parte, el defensor del Sojero Milton Leyendeker hizo un descargo después de haber sido expulsado por la brutal entrada contra su colega y reveló que se acercó hasta el vestuario de Boca para pedirle disculpas personalmente: “No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”. Dialogó con Darío Benedetto, quien le agradeció por dar la cara.

OTRA BAJA INESPERADA EN BOCA JUNIORS

Advíncula terminó dolorido tras el encuentro ante Agropecuario

Se espera parte oficial por la posible lesión de Luis Advíncula, quien terminó con una molestia muscular ayer en Salta. Hugo Ibarra lo reemplazó en el entretiempo por Marcelo Weigandt y el peruano hoy no se entrenó con el resto del plantel, a la espera de la confirmación de los resultados del estudio que determinará si padece alguna ruptura fibrilar. El próximo compromiso del Xeneize será el domingo, cuando visite a Racing en Avellaneda por la Fecha 13 de la Liga Profesional (el duelo arrancará a las 20:30 en el estadio Presidente Perón).

NOTICIA EN DESARROLLO...

SEGUIR LEYENDO: