Las lágrimas de Guillermo Ortelli en su despedida del automovilismo: “Todas las hinchadas me saludaron”

Despedida de Guillermo Ortelli del automovilismo. Corrió su última carrera en el Turismo Carretera, donde llegó a 408 finales.

Si bien se retiró en la última fecha de 2021 del Turismo Carretera, este domingo Guillermo Ortelli se despidió del automovilismo con su última carrera. Fue el homenaje que la categoría le organizó en la cuarta fecha corrida en el Autódromo Provincia de La Pampa ubicado en Toay, donde el de Salto finalizó 14°, en un resultado que solo sirve para la estadística. Lo importante fue el tributo que recibió del público el ídolo de Chevrolet, que hasta fue saludado por la gente de Ford.

El año pasado, cuando Ortelli anunció su retiro para el final de esa temporada, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) organizó una conferencia de prensa e informó que quería armarle una despedida al séptuple campeón, el segundo más laureado de la historia detrás de Juan Gálvez, referente de Ford que obtuvo nueve coronas.

Ese fin de semana llegó y ante una multitud, desde el viernes Ortelli empezó a recibir el calor popular. Corrió con una cupé Chevy preparada por el equipo para el corrió hasta finales de 2021 y con el que ganó dos de sus títulos (2008 y 2016), el JP Carrera. El auto llevó el número 408, que son las finales que corrió en la popular categoría, contando la de este domingo.

Ortelli con cuatro de los autos con los que fue campeón del TC y en el medio el que corrió este fin de semana (Prensa ACTC)

En el TC Ortelli logró 7 títulos en 3 décadas: 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016. Corrió 27 temporadas. Obtuvo 32 triunfos en finales, 92 en series, 32 poles positions, 71 récords de vuelta y 98 podios, uno cada cuatro finales. Además, brilló en otras categorías como el Top Race, donde logró dos coronas en 2001 y 2005. Aunque su gran deuda pendiente fue el TC 2000, en el que sus mejores performances fueron en 1997 (3º) y en 2008 (2º).

Luego de una producción fotográfica con cuatro de los cinco autos con los que se consagró, más el que corrió este fin de semana, la gente entró a la pista y lo llevó en andas. Luego lo alentó el sábado cuando arrancó la actividad y fue 35° en la clasificación, en su serie largó 12° y resultó 10° y en la final partió 28° y avanzó 14 lugares. Incluso llegó a liderar la carrera que tuvo cambios de neumáticos y en un momento quedó primero por los ingresos a los boxes de sus colegas.

Guillermo estuvo rodeado de su familia y antes de la final hizo un desfile arriba de una camioneta y las cuatro hinchadas lo saludaron y hasta “La 4″, la parcialidad de Ford, eterno rival de Chevrolet, le rindió un respetuoso saludo y hubo hinchas del Óvalo que llevaron banderas en agradecimiento. Fue el momento más emotivo de la mañana y generó las lágrimas de Ortelli, algo poco visto en sus 28 temporadas en el automovilismo.

Declaraciones de Guillermo Ortelli en el podio

Luego de la competencia, Guillermo contó cómo vivió su despedida: “Qué decir con lo que viví este fin de semana, con lo que la gente me hizo vivir, con el apoyo de mi familia, de toda la gente de Salto. De un equipo que estoy sumamente orgulloso pertenecer. Siento que hice una carrera linda, de las que me gustan, en la que siempre fui presionando, insistiendo, para que gane el equipo. Que la ganen estos dos animales. Qué vamos a descubrir de Agus (Canapino) y de este otro animal (en referencia a Santiago Mangoni), que a principios del año pasado decidimos en ir a buscarlo por lo que le podría dar a Agus y a los otros chicos. También a Gustavito (Lema, el dueño del equipo), que hizo todas las cosas para que saliera todo bien, del grupo humano que formó”.

Y tuvo un recuerdo para Alberto Canapino, fallecido en 2021: “Yo sé que Santiago lo va a entender, pero si quería que uno ganara la carrera era Agus, porque su papá me dio mi primer campeonato, me dio una experiencia increíble y tengo los mejores recuerdos. Mil disculpas si me olvido de alguien. Gracias a esta hermosa categoría que me dio todo y al automovilismo que nos deja disfrutar de esta pasión popular. Hoy todas las hinchadas me saludaron y me aplaudieron. Un millón de gracias para todos ellos”.

Este año Ortelli se dedicó a ser asesor del JP Carrera y brinda toda su experiencia a los pilotos del equipo. Fue común verlo en los boxes con los auriculares puestos y ayudando a los competidores de la escudería de Banfield. Desde la próxima fecha el 8 de mayo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, volverá a esa tarea.

