Albertario dio su primera nota junto a Lucas Alario y contó detalles de su romance: “Yo decía que nunca iba a salir con un jugador de fútbol”

*Agustina Albertario contó cómo fueron los inicios de su romance con Lucas Alario

Durante varios meses de 2021, Lucas Alario y Agustina Albertario coquetearon en las redes sociales a la vista de decenas de miles seguidores que pronto se ilusionaron con un romance entre el futbolista del Bayer Leverkusen y la estrella de las Leonas. Los rumores se hicieron cada vez más fuertes hasta que en diciembre pasado por fin los propios protagonistas confirmaron su noviazgo con una serie de imágenes en las que por fin se los veía juntos. Así, se convirtieron en una de las parejas más destacadas del deporte argentino.

Cómo se conocieron, qué tanto saben de la disciplina que practica el otro, cómo manejan el tema de la distancia. Estos y otros temas fueron los que Alario y Albertario repasaron en la primera entrevista que brindaron en conjunto como pareja a la señal deportiva ESPN. Ella por estos días está en Argentina, mientras que el sigue en Alemania, donde juega para el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

“Yo di el primer paso”, aseguró el ex River y la jugadora de hockey no solo lo confirmó, sino que dio más detalles. “Yo soy de Boca, pero no entiendo nada y no me interesa el fútbol. Él me mandaba mensajes y yo nunca le contesté, pero me llamaba la atención que me escribía bien, súper caballero, no era el típico chamuyero. Me contactó por Instagram y una vez que le contesté hablamos un montón, pero nunca me pidió el celular hasta que un día le dije: che, por ahí me cuelgo y no te contesto, te paso mi celular´´. Ahí empezamos a hablar”.

La jugadora de hockey y el futbolista en una de sus primeras fotos juntos

Respecto a los pensamientos que tenía sobre Alario cuando recién comenzaron a hablar, la integrantes de Las Leonas admitió: “Cuando me mandó un mensaje sabía quién era porque entré al perfil y dije: ‘Ah, bueno, juega al fútbol’. Sabía, hay un par de jugadores que son conocidos y a veces escucho que hablan. Cuando vi que me mandó mensaje dije ‘mmm’. Mal yo. Prejuicio. Yo dije que nunca iba a salir con un jugador de fútbol, pero él es lo más”.

Por estos días la pareja enfrenta un gran desafío: la distancia. En la misma entrevista, Albertario explicó que no volverá a jugar al Royal Leopold, que milita en la División de Honor de Bélgica, debido a que en ese país le piden el pasaporte comunitario europeo y los trámites del suyo están demorados. “A Luqui no lo veo, pero ahora voy a viajar a Italia. En marzo después de la gira por Estados Unidos viajo a Italia por unas cuestiones del pasaporte, a firmar unas cosas. Ahí nos veremos, poquito, pero ya se sabe. Estaba charlado todo: podía pasar esto. Somos dos deportistas de alto rendimiento. Ya va a haber tiempo”, dijo ella sin mayores problemas.

A la hora de hablar de cómo se llevan con el deporte que practica el otro, Alario fue claro: “Yo con el palito (de hockey), no”. Y Albertario dejó en claro que es así: “Jugamos una vez y casi que pierdo el comedor”, en alusión a que casi recibe un bochazo en los dientes. “Yo antes no miraba hockey” admitió finalmente el futbolista luego de elegir a Las Leonas “de ahora” por sobre las “de antes” en un ping-pong de preguntas y respuestas.

