Chicharito Hernández publicó fotos burlándose de sí mismo en redes sociales

Javier Hernández. Foto Instragram @ch14_

Javier Chicharito Hernández realizó una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que aparece posando encima de un árbol en una serie de imágenes acompañadas de la frase “Ahora sí, para que digan Chichatronco”, en referencia a las críticas de las que constantemente es objetivo.

El futbolista de 33 años de edad dio muestra del sentido del humor con el que afronta las situaciones que rodean a su carrera deportiva en la que a pesar de ser el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, las críticas han sido una constante. Más aún, durante los últimos años en los que decidió fichar por el L.A. Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Con poco menos de un día a partir de la publicación, las fotografías del mexicano suman 90 mil likes. Personalidades como el boxeador Saúl Canelo Álvarez o su colega de profesión Raúl Alonso Jiménez también le dieron me gusta al post. El periodista de ESPN, Sergio Dipp se hizo presente en los comentarios con “Jajaja grande, hermano!”.

Por su parte, aficionados aplaudieron la forma en cómo tomó las cosas: “De qué hablas, si eres el máximo goleador de la selección. Crack!”, “Ídolo, para mí serás el mejor de la selección”, “los troncos están ahorita, me acuerdo que tú pasaste muchos procesos para se llamado, eres leyenda Chícharo”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Y es que, con 52 goles en 109 nueve apariciones, Hernández es el máximo goleador en la historia del combinado nacional mexicano. Se encuentra por encima de figuras como Jared Borgetti (46 goles), Cuauhtémoc Blanco (38 goles), Luis el Matador Hernández (35 goles), Carlos Hermosillo (34 goles), por mencionar a algunos.

En la actualidad, Chicharito se encuentra militando en la liga estadounidense con el L.A. Galaxy, equipo en el que terminó como máximo anotador en la temporada 2021. No obstante, ni con sus 17 anotaciones obtenidas en el año, el conjunto angelino logró clasificarse a la fase final de la MLS (quedaron en el noveno puesto de la conferencia oeste).

Sin embargo, la actuación del mexicano no ha pasado desapercibida para la afición y prensa mexicana que han cuestionado a Gerardo Martino, técnico de la selección, y los directivos responsables sobre por qué no volver a convocarlo. El último juego con la casaca tricolor de Hernández data de septiembre de 2019, es decir, durante dos años no ha sido tomado en cuenta por el entrenador argentino.

“Se dieron una serie de cosas internas que así se decidió mantenerlas por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo y en ese sentido lo hemos platicado repetidas ocasiones, lo que decida el ‘Tata’ tiene todo el apoyo. Ese es un buen ejemplo de lo que pasa adentro se resuelve de manera interna, pero hay que ver por el bien del grupo”, dijo Yon de Luis, presidente de la FMF, hace algunos meses sobre la situación.

