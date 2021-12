“Hay un estilo que debe quedar”: así se vivió la elección histórica que consagró a Jorge Brito como presidente de RIver Plate

La felicidad de Jorge Brito, quien conducirá River Plate junto a Matías Patanian e Ignacio Villarroel (Crédito: Luciano González)

En una cifra récord, los socios de River Plate apostaron por la continuidad y Jorge Brito será el próximo presidente hasta diciembre de 2025. El trinomio de Filosofía RIver, que completan Matías Patanian e Ignacio Villaroel, se impuso por el 70.69 por ciento de los votos. Relegando por un amplio margen a Carlos Trillo (14.31%), Antonio Caselli (11%) y Luis Belli (3.76%).

Los números oficiales se hicieron desear, recién cerca de la medianoche Stefano Di Carlo, encargado de la Junta Electoral, tomó el micrófono para confirmar lo que era un secreto a voces en el Monumental.

“La gente está conforme con la gestión que tuvimos. Tiene memoria y sabe el club que recibimos. Ganamos por esta diferencia porque la gente tiene esperanza y porque sabe que aún hay mucho por hacer”, confesó el flamante presidente con una sonrisa dibujada en su rostro.

En plena algarabía, Brito anticipó una noticia muy esperada para los hinchas que acuden al Monumental a alentar al equipo conducido por Marcelo Gallardo. Reconoció que la nueva Comisión Directiva tiene la firme convicción de iniciar cuanto antes la Etapa 2 de las reformas del estadio y que “la idea es aprovechar este verano para trabajar con la parte de butacas”.

Los festejos de Jorge Brito tras ganar las elecciones en River Plate (Crédito: Luciano González)

El reloj marcaba las 21 horas, sólo 30 minutos del cierre de los comicios, y el hall central del Antonio Vespucio Liberti se encendió. Un grupo de simpatizantes, con bombos y banderas, comenzaron a cantar por su nuevo mandatario. “La locura crece, Jorge Brito, presidente” y “Ya se acerca noche buena, ya se acerca Navidad. Con Jorge Brito presidente, otra vuelta vamos a dar”, fueron algunos de los hits de la noche.

Rápidamente se hizo presente el futuro presidente, quien se unió en un interminable abrazo con sus dos compañeros de fórmula. Unos instantes después, Patanian y Villarreal llevaron a Brito al centro de la escena y le levantaron los brazos, confirmando la ansiada y esperada victoria en las urnas.

Otro actor importante dentro de los festejos fue Rodolfo D’Onofrio, quien comandó al club los últimos ocho años pero que seguirá ligado al Mundo River desde afuera, como uno de los vicepresidentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Quiero felicitar a Jorge, Matías, a quien me ha ayudado tanto en todo este tiempo, como Nacho, fue un puntal para Jorge y para mí en este periodo. Matias, en los primeros 4 años también fue fundamental. Quiero agradecerle también al socio de River, que hoy masivamente vino a votar. Como se dieron los resultados dijo claramente que está de acuerdo con que tenemos que continuar, seguir con el proyecto que se hizo hace más de 8 años. La continuidad es muy importante. El socio de River dijo eso. Estoy seguro que con Jorge River tiene el futuro asegurado”, devolvió la pared D’Onofrio, realizando uno de sus últimos actos al frente de su amado millonario.

El trinomio de Filosofía RIver celebrando la victoria junto a sus parejas (Crédito: Luciano González)

Patanian, quien regresará a la institución tras cuatro años y pasará a tener un rol clave en lo futbolístico, no ocultó su felicidad: “Me provoca alegría, es un honor seguir formando parte de un equipo después de 4 años de descanso. Aprendimos mucho del liderazgo de Rodolfo, son 8 años que quedarán en la historia de River. Queremos seguir por ese camino, más allá de si la pelota pega en el palo. Mucho esfuerzo, trabajo y amor por River en cada acto que emprendamos”, manifestó.

Aunque el socio respaldó, y con creces en las urnas, durante toda la jornada hubo una pregunta que no faltó y que cada persona que se les acercó no dudó en soltar: “¿Sigue Gallardo?”. Ese interrogante aún no se ha revelado y el único que tiene la respuesta por el momento es el propio Muñeco. Sin embargo, tanto Brito como sus principales laderos dejaron en claro que los próximos días serán claves y que se reunirán con el director técnico para tratar de convencerlo de seguir al frente de este exitoso ciclo deportivo.

Vale destacar que con su voto, los socios definieron la nueva Comisión Directiva, la cual estará compuesta por presidente, vicepresidente 1°, vicepresidente 2°, 22 vocales titulares y 16 vocales suplentes. También eligieron a los representantes de la Comisión Fiscalizadora (10 titulares y 6 suplentes) y de Representantes (150 titulares y 60 suplentes).

