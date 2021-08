Sebastián Villa publicó un comunicado con una foto de su madre enferma en el que aclaró su viaje a Colombia

¿Qué pasará con el futuro de Villa? (EFE/Guilherme Dionizio)

Luego de su intempestiva partida a Colombia para acompañar a su madre en una operación de corazón, Sebastián Villa emitió un comunicado en las redes sociales donde aclaró algunas cuestiones pero mantuvo la incertidumbre respecto a su futuro. La intención del colombiano de 25 años es emigrar al fútbol europeo y por eso le planteó al Consejo de Fútbol de Boca que aceptaran la propuesta que el Brujas de Bélgica realizó en las últimas semanas. Sin embargo, la oferta no cerró en lo económico y la situación se mantiene en suspenso...

El ex Deportes Tolima sintió que su ciclo en el club terminó tras la eliminación del equipo de Miguel Ángel Russo en los octavos de final de la Copa Libertadores, pero como todavía tiene vínculo con la institución (hasta 2024) y encima Juan Román Riquelme advirtió que no estaba en sus planes venderlo en este mercado ya que lo considera el mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad, se produjo un choque de intereses y saltaron chispas por su continuidad.

“A raíz de las distintas versiones relacionadas a mi salida del país, quiero expresar que fue por un tema familiar, la salud de mi madre en este caso quién hoy gracias a Dios, se encuentra cada día mejor”, argumentó Villa en el mensaje que compartió en las redes, donde también aseguró nunca ser desagradecido con Boca y que seguirá siendo feliz vistiendo los colores de su camiseta. Y aclaró: “Siempre hablé de frente y a la cara con las personas que lo tenía que hacer y planteé un crecimiento personal, familiar y profesional”.

Quien tomó la palabra en los últimos días fue el Patrón Bermúdez, integrante del CDF, quien expresó: “Me duele porque Villa fue el jugador más protegido por el club. Estoy triste y con bronca como colombiano que soy. Boca respetó todo con Villa. Él no se está presentando a entrenar y lo llevará a las máximas penas posibles que el club pueda impartir. Cuando alguien no agradece todo lo que se le da, cuanto menos, es triste. Creo que Villa es el jugador que más se le ha ayudado. En situaciones personales tuvo el apoyo del club”.

Mientras el plantel se prepara para disputar su sexto encuentro por la Liga Profesional, el colombiano que no participó de ninguno de estos compromisos ni del Superclásico contra River por Copa Argentina continúa en Colombia y parece estar cada vez más lejos del club.

EL COMUNICADO DE VILLA:

El comunicado de Sebastián Villa en las redes sociales

“A raíz de las distintas versiones relacionadas a mi salida del país, quiero expresar que fue por un tema familiar, la salud de mi madre en este caso quién hoy gracias a Dios, se encuentra cada día mejor. Esto me pone muy feliz y mucho más tranquilo. En lo deportivo quiero dejar en claro que en ningún momento voy a ser desagradecido con Boca Juniors, al contrario. Estaré agradecido eternamente, con el club y sus hinchas. Soy muy feliz cada vez que me toca vestir estos colores y lo seguiré siendo. Sólo quiero aclarar que siempre hablé de frente y a la cara con las personas que lo tenía que hacer y planteé un crecimiento personal, familiar y profesional. No quiero dejar de agradecer a las personas que se preocuparon por la salud de mi mamá, lo que es importante realmente, a compañeros y amigos”.

SEGUIR LEYENDO: