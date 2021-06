El exótico look del arquero Alan Leonardo Díaz después de pasar por el bautismo en su primera pretemporada con el plantel de River Plate

El particular corte que le quedó al joven Alan Leonardo Díaz (@RiverPlate)

“Cortes de Primera”. Así presentó River Plate en su cuenta de Twitter el nuevo look de los juveniles que participan por primera vez de la pretemporada del Millonario en Orlando. En el primer turno del segundo día de tareas quedó a la vista cómo quedaron las promesas tras pasar por las tijeras de los referentes, que encabezaron el rito del bautismo.

Alan Leonardo Díaz, el arquero que se convirtió en figura en el último Superclásico ante Boca, está transitando su primer viaje con la plantilla. Y, a los 21 años, a pesar de su antecedente con el primer equipo y que supo brillar en un momento caliente con el grueso del plantel contagiado de COVID-19, no logró salvarse del corte salvaje.

El joven oriundo de Lanús realizó tareas específicas de su puesto y en las mismas se lo pudo advertir con la parte frontal de su cabellera despoblada, y el resto prolijamente cortada. De hecho, había pasado por el coiffeur horas antes de su viaje a Estados Unidos, hecho que dejó reflejado en sus redes sociales. Pero el look elegido le duró poco. Tomás Lecanda, Felipe Peña Biafore, Tomás Galván y Flabián Londoño Bedoya son los otros cuatro valores que sufrieron la poca destreza de sus compañeros más experimentados en el rol de barberos.

Ejercicios físicos de capacidad aeróbica y trabajos técnicos compusieron la primera práctica de lunes encabezada por Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico. De los mismos fue parte Díaz, que vive un sueño. Al momento de saltar al plantel profesional era suplente en Reserva y a fin de año el club debía resolver si le hacía o no contrato profesional. En la consideración del Muñeco venía detrás de Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli.

Lecanda, con el look que presentó en el primer entrenamiento de este lunes (@RiverPlate)

Es que, luego de un tránsito por Inferiores prometedor, y de haber sido citado a las selecciones Sub 15 y Sub 17 en sendos torneos sudamericanos, la competencia y los nombres de fuste en el plantel profesional no le permitieron crecer, dar el salto. En 2020 había cuidado la valla de River en la Copa Libertadores Sub 20, de Paraguay. Y había sido la mejor vidriera que había alcanzado en su club, hasta que la coyuntura del coronavirus lo colocó en el arco en un duelo de eliminación directa ante Boca por la Copa de la Liga Profesional.

Hoy no sólo se encuentra en la pretemporada, sino que por haber probado su capacidad y personalidad en la Bombonera, el club le ofreció un vínculo profesional que lo relacionará con el Millonario hasta el 2024. El pelo, para Alan Leonardo Díaz, es lo de menos.

River se hospeda en territorio norteamericano en el Gaylord Palms Resort & Convention Center y hace base en el ESPN Wide World, el complejo deportivo que posee la cadena televisiva estadounidense y que en 2020 albergó la “burbuja” de la NBA para llevar adelante sus playoffs. La idea de Gallardo es poder disputar tres compromisos amistosos: una contra América de Cali de Colombia (domingo 27 de junio) y dos ante Barcelona de Ecuador (miércoles 30 de junio y domingo 4 de julio), una de las sorpresas en la actual edición de la Copa Libertadores.

En Orlando, todos los jugadores, miembros del cuerpo técnico y colaboradores recibieron la vacuna contra el COVID-19.

