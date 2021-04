Pablo Aimar dio una lección de fútbol para explicar por qué desaparecieron los jugadores creativos

Pablo Aimar analizó la fatta de creativos

Pablo Aimar fue un exquisito futbolista surgido de la cantera de River Plate. Luego de destacarse en el fútbol argentino y convertirse en una fija en las convocatorias de la selección argentina emigró a Europa para brillar con su talento en Europa con las camisetas de Valencia, Zaragoza y Benfica, donde conquistó dos Ligas de España, una Primeira Liga, cuatro Copa de la Liga, una Copa UEFA y una Supercopa de Europa.

Ahora es el encargado de comandar la Sub 17 albiceleste, en donde intenta enarbolar la importancia de los creativos dentro del fútbol, una raza de jugadores que pareciera estar en vías de extinción. En su exposición dentro del Congreso Magistral, en el que también participaron los entrenadores españoles Dani Guindos, Óscar Cano y Rubén de la Barrera, el cordobés explicó las razones por las que cada vez hay menos de esta clase de deportistas y su importancia dentro del juego.

“No me gusta escuchar que no hay jugadores creativos y no me gusta tampoco escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados. Es muy probable que no haya jugadores creativos si todo es automático y si a uno que gambetea con 15 años le decimos que no lo haga si la pierde 2 ó 3 veces. A esa edad la van a perder 2, 3, 5 ó 10 veces”, comenzó su análisis. Y luego, añadió: “Entiendo lo del juego posicional, lo de atacar los espacios. Yo creo más en que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta, o real, falta de creatividad. Creo que esas defensas en bloque las destraba un creativo. Un creativo gambetea, inventa algo diferente cuando todo es monótono”.

Aimar, que supo ser dos veces campeón Sudamericano (Chile 1997 y 1999) Sub 20 y levantar la Copa del Mundo de la categoría en Malasia 1997 de la mano de José Pekerman, fue el encargado de guiar a una prometedora camada de jóvenes talentos nacionales para quedarse con el Sudamericano Sub 17 de Lima 2019.

En ese plantel se encontraban varios futbolistas que luego debutaron en Primera División, como Rocco Ríos Novo (Atlanta United), Kevin Lomónaco, Julián Aude, Franco Orozco y Juan Pablo Krilanovich (Lanús), Santiago Simón (River), Cristian Medina y Exequiel Zeballos (Boca), Juan Sforza (Newell’s), Francisco Flores y Matías Palacios (San Lorenzo), David Ayala (Estudiantes) y Alan Velasco (Independiente).

“Hay que crearles entornos creativos. El fútbol es mucho de sanciones, de imaginación. El fútbol no es ajedrez. La torre va siempre para adelante y los costados. El caballo también hace siempre los mismos movimientos. En fútbol no. Ellos tienen que equivocarse. Si nosotros a esas edades sólo jugamos tácticamente no podemos esperar jugadores creativos. Y vuelvo a la defensa atrapada atrás, eso lo destraba un creativo. Uno que se imagina algo diferente. Tenemos que dejarlos y permitirles equivocarse, sobre todo a la edad que estoy yo, que son niños jugando al fútbol”, cerró el director técnico.

