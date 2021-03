Alerta en Boca: Tevez se retiró de la práctica con una molestia justo antes del Superclásico con River

Carlos Tevez se retiró antes del último entrenamiento de Boca

A tres días del Superclásico que se disputará este domingo en la Bombonera por la quinta jornada de la Copa de la Liga, Carlos Tevez se retiró antes del entrenamiento matutino de Boca en el predio de Ezeiza: se torció un tobillo y cortó la actividad por precaución. Según pudo averiguar Infobae, en el club son optimistas en que pueda llegar en óptimas condiciones al choque con River. Sin embargo Miguel Ángel Russo deberá tenerlo entre algodones.

En la Ribera se encendieron las alarmas por la posible baja del Apache, jugador fundamental desde lo futbolístico y anímico para el equipo. Tras flojísima actuación por Copa Argentina ante un rival de la Primera C como Claypole (clasificación a 16avos de final por la mínima), el 10 retornó a la titularidad luego de una semana de licencia por el fallecimiento de su padre y se mostró en completa sintonía. Fue una de las figuras en la goleada 7-1 ante Vélez en Liniers y hasta convirtió uno de los tantos.

A pesar de la preocupación que se generó por su estado físico, Tevez se retiró de las instalaciones con una sonrisa en su rostro y se detuvo unos minutos con su vehículo para tomarse fotos con los hinchas que aguardaban puertas afuera.

Carlos Tevez se va lesionado de la práctica

El llamado de atención no solamente fue en torno a la figura de Carlitos, ya que Edwin Cardona también sufrió una leve contractura que obligó a que detuviera la acción para que no pasara a mayores. Lo del colombiano no reviste ningún tipo de gravedad pero el cuerpo técnico y departamento médico lo tendrán bajo la lupa ya que en la actualidad es otro de los futbolistas más importantes del plantel.

Las buenas noticias para Russo pasaron por las reposiciones de Ramón Ábila (ayer tuvo unas líneas de fiebre y angina y no se entrenó), Carlos Izquierdoz (dejó atrás un traumatismo intercostal) y Marcos Rojo, en forma para al menos integrar el banco de suplentes. Wanchope estaría entre los relevos y Cali sería titular en dupla central con Carlos Zambrano, por lo que Lisandro López quedaría relegado.

Quien arrastraba molestias físicas desde la previa del choque pasado con Vélez es Mauro Zárate, que también va a estar disponible en la convocatoria del DT de cara al trascendental encuentro de este fin de semana.

No hay confirmaciones y Russo jugará al misterio hasta minutos antes de pegar la planilla en el vestuario local del estadio Alberto J. Armando, pero un posible once de Boca para recibir a River es: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Sebastián Villa; Edwin Cardona y Carlos Tevez. La alternativa es que ingresen Julio Buffarini o Leonardo Jara por Maroni o Medina y que así Capaldo se adelante a la mitad de cancha.

SEGUIR LEYENDO: