Fue el debut en la Copa de la Superliga. No había título en juego y tampoco se trataba de un clásico. Sin embargo, cuando Racing consiguió revertir el marcador ante Aldosivi en Mar del Plata, Sebastián Beccacece interpretó una escena cargada de euforia por lo que significó el triunfo por 4 a 3, sobre la hora en el José María Minella. “Más allá del festejo, que fue muy genuino, siempre trato de hacer lo mejor. Es un equipo que contagia y enamora por cómo vive el fútbol. Más allá de que haya sido en un partido inicial, las condiciones me llevaron a reaccionar así. No sabíamos si íbamos a seguir jugando, veníamos de una seguidilla muy seguida de partidos por la Copa Libertadores y no había público. Fue una liberación porque además el gol lo hizo un chico que viene de las inferiores, con mucho sacrificio ”, reveló el entrenador en diálogo con TyC Sports. Y agregó: “Fue un estado emocional que se juntaron un montón de cosas. A veces no sale gritar un gol y otras veces sale gritarlo de esa manera. Cada vez que tengo que ir a un entrenamiento, voy emocionado por cómo nos tratan y cómo nos reconoce el hincha”.