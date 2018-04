Para el ex delantero de Instituto, Rosario Central, River y Valencia, el nivel de exigencia no está a la altura de la Selección. "Si es por las finales que jugaron, no las vamos a negar. En un Mundial llegaron a ser segundos, pero no dejaron la vara tan alta. Lo digo en letras de oro: el segundo no existe, es el mejor clasificado de los otros. Holanda en 1974 y 1978 fue una gran selección, pero nada, quedó un lindo juego, vistoso. No ganó nada", fue tajante.