Es que el arquero, de 31 años, está a una firma de poder ser convocado por la selección que conduce José Pekerman. ¿Por qué? En noviembre de 2017 había iniciado los trámites para obtener la ciudadanía colombiana. "Me interesa el llamado de Colombia. Los papeles todavía no están. Hace poquito se presentaron, el club me está ayudando en esa parte para tratar de tener la nacionalidad", declaró entonces.