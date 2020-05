“No andaba armado nunca. El grupo estaba mal. Cada uno hizo su grupo. Quería entrar al camerino y era el grupo de Saja por allá, los de La Plata por allá... Yo andaba solo con los utileros. Era amigo de todos. Te vienen a buscar a ti, diciéndote que la culpa es tuya solo y ahí te tienes que defender porque no le estás robando a nadie. Es un error que cometiste. Llega un momento que explotas. Aparte en ese momento, cuando estoy quieto, el utilero viene y me abraza. Ya vienen a pegarle a Gio (Moreno). Cuando ya le pegan a Gio, que no se defendió, se quedó quieto, ahí sí me calenté. Me puse rojo. ¡Saja le pegó a Gio! Cuando le vi el ojo rojo a Gio me calenté. Pasaron muchas cosas que nadie sabe, pero queda ahí porque uno tiene códigos”, especificó sobre una supuesta pelea previa entre el ex arquero y su compatriota.