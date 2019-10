Históricamente, en el mundo del básquet existieron la escuela americana, la balcánica y hasta la soviética. Pero ahora, asegura Santander, no hay dudas que hay que sumar a la escuela argentina. “Yo no tengo dudas. No sólo por los resultados de nuestros seleccionados sino por tener escuelas de árbitros, de entrenadores, por tener ligas profesionales en tres niveles y un básquet asociativo como en pocos lugares del mundo. No debería sorprender a nadie que de nuestro país sigan saliendo grandes jugadores. Está claro que un Manu y un Scola salen cada 50 años, pero creíamos que un Chapu no iba a salir más y ahí tenés a Garino, que no es Nocioni pero si las lesiones lo respetan será alero de primer nivel mundial durante años. Y pensábamos que detrás de Pepe y Prigioni era imposible que hubiese otro a esa altura y el que llegó (Campazzo) es mejor que ellos. Entonces no es sólo lo visible, el talento. Hay una estructura detrás. Y como también se puede hablar de una escuela española y quizá de la lituana, no debemos sonrojarnos si nos hablan de una escuela argentina de básquet. Tenemos un sello distintivo en el mundo”, razona el ex DT campeón de la Liga con Quimsa.