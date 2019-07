"Si me lo cruzo, qué pasa, no sé. Respeto mucho su carrera y su condición de entrenador, fue un adelantado en el método de entrenamiento, pero no comparto su manera de actuar y ejercer, la parte humana, más que nada", continuó el ex Gimnasia La Plata y Boca. Su postura confronta con la mirada de sus ex compañeros. "Yo discuto con todos, todos mis amigos lo admiran. Con Nelson -Vivas- estuve en la casa ahora, cuando voy a Italia, voy a lo del 'Pupi' -Zanetti-, y siempre sale la discusión. Yo sufrí mucho el hecho; había viajado mi familia de sorpresa, hicieron que me duela más, y me sigue doliendo; no sé si me angustia. Capaz el día que lo encuentre lo mando a la concha de la madre y me saco la bronca. O por ahí no me alcanza", insistió con la necesidad de descargar esa furia.