Independiente perdió ante Gimnasia en La Plata y continúa afuera de la zona de clasificación a las Copas

Tras el golpe que sufrió la fecha pasada en el clásico ante Racing, Independiente cayó por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, por la 21ra fecha de la Superliga, con lo que se complicó su clasificación para las Copas Libertadores y Sudamericana 2020.

El "Lobo", que llegó a la victoria con el gol señalado por Lorenzo Faravelli (ST, 6m), sumó tres puntos vitales para escapar de la zona del descenso. Tras el empate logrado como visitante de Aldosivi (0-0), los platenses continúan engrosando su flaco promedio de la mano del interino Darío Ortiz: se alejó a seis puntos de San Martín de San Juan, que es el primer equipo que se encuentra en zona de descenso.

Precisamente, apremiados por esas distintas necesidades, ambos encararon el juego con mucho ímpetu, aunque con pocas ideas claras para atacar. De los dos, fue Gimnasia el que llegó primero con peligro, por medio de dos tiros libres directos que ejecutó Víctor Ayala (PT, 3 y 11m), ambos desviados por el arquero Martín Campaña. Luego, el "Rojo" pudo acomodarse mejor en el campo para contar con mayor tenencia de pelota y por intermedio de un remate de Cecilio Domínguez inquietó al arquero Alexix Arias (PT, 14m).

Mientras, el conjunto local mostró la movilidad y la habilidad del debutante juvenil venezolano Jesús Vargas, quien formó dupla ofensiva con su compatriota Jan Hurtado, como lo hicieron en el ataque titular del seleccionado sub 20 de Venezuela que participó del torneo Sudamericano de la categoría.

En el reñido juego, la emoción del gol estuvo frente a los dos arcos en los instantes finales del primer período, primero con un cabezazo de Martín Benítez, que manoteó Arias y la pelota rebotó en el poste derecho del arco del "lobo platense" (44m). En la réplica conducida por Vargas, fue Campaña quien se lució tapando un mano a mano a Lorenzo Faravelli, evitando la caída de su valla (45m).

Al comienzo del segundo tiempo, cuando Independiente buscaba acomodarse para buscar mayor profundidad, apareció Faravelli con un remate de volea, desde fuera del área, para vencer el arco visitante y poner en ventaja a Gimnasia, marcando su cuarto gol en la temporada.

Ariel Holan respondió a esto con sucesivos tres cambios de jugadores y dibujo táctico para armar 3-4-3 en Independiente, en procura de la igualdad y de amigarse con la red, que la tuvo cerca Martín Benítez (25m) con un "viboreado" y violento envío que Arias pudo contener.

El juego así se tornó más intenso y emotivo porque los platenses ofrecían cargas peligrosas de contraataque y el resultado se mantuvo incierto hasta el final, que marcó un éxito merecido para Gimnasia porque fue algo más que el derrotado.

Independiente sigue sin ganarle a Gimnasia desde la fecha 8 del torneo Clausura 2011 (2-1 en La Plata), sumando en la general dos derrotas y cuatro empates consecutivos, pero además sigue adoleciendo de gol, mientras que Emmanuel Gigliotti, al que dejó ir a principios de año, hoy ya empezó a facturar en otros "Diablos Rojos", los del Toluca mexicano.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Estudiantes en el clásico platense e Independiente será local ante Aldosivi.

Formaciones:

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Lucas Licht; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Lorenzo Faravelli, Horacio Tijanovich; Jesús Vargas y Jan Hurtado. DT: Darío Ortiz.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Guillermo Burdisso, Juan Sánchez Miño; Fernando Gaibor, Nicolás Domingo, Pablo Pérez; Martín Benítez, Silvio Romero y Cecilio Domínguez. DT: Ariel Holan.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Árbitro: Diego Abal.

TV: TNT Sports Premium.

