infobae

Independiente perdió ante Gimnasia en La Plata y continúa afuera de la zona de clasificación a las Copas

El "Lobo" 1 a 0 con gol de Lorenzo Faravelli y se alejó a seis puntos del descenso. "El Rojo", golpeado por la última derrota ante Racing, quedó a siete unidades de la próxima Libertadores y a uno de la Sudamericana, con 12 en juego

Guardar

Tras el golpe que sufrió la fecha pasada en el clásico ante Racing, Independiente cayó por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, por la 21ra fecha de la Superliga, con lo que se complicó su clasificación para las Copas Libertadores y Sudamericana 2020.

El "Lobo", que llegó a la victoria con el gol señalado por Lorenzo Faravelli (ST, 6m), sumó tres puntos vitales para escapar de la zona del descenso. Tras el empate logrado como visitante de Aldosivi (0-0), los platenses continúan engrosando su flaco promedio de la mano del interino Darío Ortiz: se alejó a seis puntos de San Martín de San Juan, que es el primer equipo que se encuentra en zona de descenso.

Precisamente, apremiados por esas distintas necesidades, ambos encararon el juego con mucho ímpetu, aunque con pocas ideas claras para atacar. De los dos, fue Gimnasia el que llegó primero con peligro, por medio de dos tiros libres directos que ejecutó Víctor Ayala (PT, 3 y 11m), ambos desviados por el arquero Martín Campaña. Luego, el "Rojo" pudo acomodarse mejor en el campo para contar con mayor tenencia de pelota y por intermedio de un remate de Cecilio Domínguez inquietó al arquero Alexix Arias (PT, 14m).

Mientras, el conjunto local mostró la movilidad y la habilidad del debutante juvenil venezolano Jesús Vargas, quien formó dupla ofensiva con su compatriota Jan Hurtado, como lo hicieron en el ataque titular del seleccionado sub 20 de Venezuela que participó del torneo Sudamericano de la categoría.

En el reñido juego, la emoción del gol estuvo frente a los dos arcos en los instantes finales del primer período, primero con un cabezazo de Martín Benítez, que manoteó Arias y la pelota rebotó en el poste derecho del arco del "lobo platense" (44m). En la réplica conducida por Vargas, fue Campaña quien se lució tapando un mano a mano a Lorenzo Faravelli, evitando la caída de su valla (45m).

(Foto Baires)
(Foto Baires)

Al comienzo del segundo tiempo, cuando Independiente buscaba acomodarse para buscar mayor profundidad, apareció Faravelli con un remate de volea, desde fuera del área, para vencer el arco visitante y poner en ventaja a Gimnasia, marcando su cuarto gol en la temporada.

Ariel Holan respondió a esto con sucesivos tres cambios de jugadores y dibujo táctico para armar 3-4-3 en Independiente, en procura de la igualdad y de amigarse con la red, que la tuvo cerca Martín Benítez (25m) con un "viboreado" y violento envío que Arias pudo contener.

El juego así se tornó más intenso y emotivo porque los platenses ofrecían cargas peligrosas de contraataque y el resultado se mantuvo incierto hasta el final, que marcó un éxito merecido para Gimnasia porque fue algo más que el derrotado.

Independiente sigue sin ganarle a Gimnasia desde la fecha 8 del torneo Clausura 2011 (2-1 en La Plata), sumando en la general dos derrotas y cuatro empates consecutivos, pero además sigue adoleciendo de gol, mientras que Emmanuel Gigliotti, al que dejó ir a principios de año, hoy ya empezó a facturar en otros "Diablos Rojos", los del Toluca mexicano.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a Estudiantes en el clásico platense e Independiente será local ante Aldosivi.

Formaciones:

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Lucas Licht; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Lorenzo Faravelli, Horacio Tijanovich; Jesús Vargas y Jan Hurtado. DT: Darío Ortiz.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Guillermo Burdisso, Juan Sánchez Miño; Fernando Gaibor, Nicolás Domingo, Pablo Pérez; Martín Benítez, Silvio Romero y Cecilio Domínguez. DT: Ariel Holan.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (Gimnasia y Esgrima La Plata).
Árbitro: Diego Abal.
TV: TNT Sports Premium.

Con información de Télam.

Posiciones:

SEGUÍ LEYENDO:

INFOBAE – DEPORTES

Seguí el relato en vivo:

Temas Relacionados

Gimnasia de La PlataIndependientePrimeraSuperliga

Últimas Noticias

Congresista del Pacto Histórico aseguró que Colombia “necesita legalización de drogas”

Hay incertidumbre por la posible descertificación de Estados Unidos a la política antidrogas del Gobierno de Gustavo Petro

Congresista del Pacto Histórico aseguró

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

El gobernador regional de Ayacucho descartó participar en las elecciones generales de 2026, evitó comentar sobre el caso ‘Rolexgate’ y aseguró que no mantiene contacto con Boluarte

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El alza del galón de 1,80 a 2,80 dólares desató cortes de carreteras en seis provincias y una fuerte crítica de la Conaie, que acusa al Gobierno de Daniel Noboa de imponer un “paquetazo” dictado por el FMI

Tensión en Ecuador por los

JEP investigará a Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas

La Jurisdicción Especial para la Paz indicó que el exmiembro del antiguo secretariado de las Farc tendría directa relación con los hechos que derivaron en la muerte de la mujer y que fueron cometidos por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); aliado de la extinta organización guerrillera

JEP investigará a Rodrigo Granda

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: habitantes conviven tras eliminación de Elaine

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dice la ciencia sobre

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

“Por ser virgen te dan $200.000″: investigan si captaban chicas frente al colegio para explotarlas sexualmente

Milei presentó el Presupuesto 2026: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Ecuador por los

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El boom de la vida antes de los dinosaurios: cómo fue el gran salto evolutivo hace unos 520 millones de años

Trump advirtió a Hamas de que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

Más allá de las aulas: el impacto real del acompañamiento educativo

Estados Unidos exigió el “desmantelamiento completo” del programa nuclear iraní

TELESHOW
Murió el chef Ramiro Rodríguez

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano