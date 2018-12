"Ni te pusieron, Mauro. ¡No te pusieron! Querías jugar partidos importantes, no los jugaste. Querías ganar cosas importantes, no las ganaste. Nos traicionaste a todos, te quedaste solito así", esbozó el artista en el último capítulo de la novela que se emite por Canal 13. Y luego, agregó: "¿Vos viste lo que hizo este pibe Maurito? No lo pusieron. ¡No vengas nunca más Maurito!".