Ayer los dirigentes más importantes tuvieron un micrófono enfrente: Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), quien no contestó preguntas y anticipó que la Superfinal se llevará a cabo fuera de Argentina en caso de disputarse; Rodolfo D'Onofrio, quien declaró que "un allegado a Macri me dijo que el domingo quería que se jugara en River"; y Daniel Angelici, que afirmó que "no aceptaremos jugar ningún partido".