El propio Rodolfo D'Onofrio había anticipado que esto podía ocurrir y confesó que le pidió ayuda al presidente de Boca: "Él tiene allegados que yo no tengo. Le a Angelici pedí que no ocurriera nada raro para que se jugara acá (en el Monumental) a las 17. No por autoridad, pero por la charla franca que tuvimos me hizo quedar tranquilo", aclaró. Y apuntó: "No hay ninguna razón ni noticia de que nuestro estadio esté clausurado. Uno abre el paraguas, por las dudas".