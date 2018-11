"Gallardo tiene un comportamiento ejemplar. Que no pueda estar en el campo de juego ni en el vestuario es una exageración. Llegamos a un extremo por el que, como presidente, estoy molesto. Nuestra Constitución establece claramente que una persona puede libremente transitar e ir a ver a cualquier a ver un partido en cualquier campo de juego. ¿Cuándo existe el derecho de admisión? Cuando alguien es un delincuente o puede provocar dentro de un estadio una situación por la que los demás no tengan la seguridad que se merecen. Aplicarle el derecho de admisión a Marcelo Gallardo… La libertad de tránsito se la pueden poner solamente las autoridades, me parece un exceso. No estoy en contra de cumplir un reglamento. Pero no llegar a este extremo, se lo ha tratado casi como si fuera un delincuente", fue el duro descargo de D'Onofrio.