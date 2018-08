"Quiero a Pratto. No tengo opción B, ni C. Si van a traer a alguien lo quiero a él", le dijo (palabras más, palabras menos) Marcelo Gallardo a la dirigencia de River el verano pasado. El DT quería que esta vez su pretensión de contar con el delantero no se viera frustrada como en anteriores oportunidades y fue incluso él mismo quien se comunicó con el futbolista surgido en Cambaceres, que entonces jugaba en Brasil, para seducirlo con su proyecto y confirmarle que lo quería.