• Los títulos:

1• Copa Sudamericana 2014 (vs Atletico Nacional)

2• Recopa Sudamericana 2014 (vs San Lorenzo)

3• Copa Libertadores 2015 (vs Tigres de México)

4• Suruga Bank 2015 (vs Gamba Osaka)

5• Recopa Sudamericana 2015 (vs Independiente Santa Fe)

6• Copa Argentina 2016 (vs Rosario Central)

7• Copa Argentina 2017 (vs Atlético Tucumán)

8• Supercopa Argentina 2017 (vs Boca)