Ahora bien, ¿aceptará Bianchi regresar al club que lo vio irrumpir en Primera en 1967, al que empujó con sus goles a su primera vuelta olímpica en 1968, al que encumbró desde el banco de suplentes? El "Virrey no dirige desde 2014, cuando dejó Boca tras una última etapa en la que sólo cosechó tempestades. A los 68 años, la edad es una barrera que puede lucir infranqueable. El año pasado, consultado sobre sus chances de volver a la acción, había declarado: "Me llamó una persona de 45 años y me preguntó 'Carlos, ¿va a seguir trabajando?'. Yo le repregunté: 'Usted qué va a hacer a los 67 (años)?'. 'Yo estaré jubilado', me respondió". Toda una definición. Es que hoy se dedica a "disfrutar", tal como él mismo describe. Acompaña a sus hijos y a sus nietos, le hace compañía a su esposa Margarita, quien hace unos años superó un mal momento en cuanto a la salud. El panorama no luce propicio para que el director técnico vuelva a "despertarse de la siesta", un concepto que acuñó antes de su última experiencia en el "Xeneize".