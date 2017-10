La sensación es que el disparador fue el hecho de haberse enterado que Marcelo Gallardo, entrenador de River, subrayó más de una vez durante la conferencia el hecho de que Lanús "casi no atacó". Si bien Jorge Almirón aceptó que el local dominó el pleito y que su conjunto no encontró la "precisión" para enhebrar los contraataques, evidentemente el orientador del "Granate" no le cayeron bien las palabras del Muñeco. Y devolvió la pared, incluyendo al público del "Millonario" en su postura.