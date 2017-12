La mecha que encendió la Primavera Árabe se produjo en Túnez, un país de apenas 163.600 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes, gobernado por un régimen de partido único desde su independencia en 1956. "Los actores de la revolución –explica Sami Naïr– son básicamente los jóvenes, los parados, las capas rurales pobres y periurbanas, llegadas antes desde las regiones del sur del Sahel, las capas medias y, last but not least, sectores de capas dirigentes aplastadas por la corrupción instaurada por el clan del poder".