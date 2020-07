-Venimos hablando permanentemente con Nación. De hecho, ayer hablamos con el ministro Ginés González García y tenemos disponibilidad de camas; no obstante, estamos bajo vigilancia epidemiológica permanente. Sabemos que la situación es compleja en CABA y el conurbano bonaerense. Y, en ese aspecto, uno siempre es realista y sabemos que la salud es un espacio para actuar y no para pensar, porque no hay tiempo para eso. Si hoy vivimos en un país federal, tenemos un sistema sanitario que está bajo la órbita de un ministerio nacional y somos solidarios con las provincias hermanas, no podemos permitir que un argentino se muera si nosotros tenemos una cama disponible, no podemos negársela.